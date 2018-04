Při pracovních schůzkách chodí a vydělá na tom. Proč to funguje

Kreativní myšlení vyžaduje pohyb. Takže místo toho, abyste si s obchodním partnerem sedli ve strohé zasedačce nebo někde v kavárně blízko kanceláře, vyrazte s ním do parku na procházku. Při chůzi se myšlenky rozvíjejí výrazně rychleji, než když sedíte. Tvrdí to vědecká studie i lidé, kteří to praktikují.