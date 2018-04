Poráží stavební spoření hypotéky?

Poté, co centrální banka od začátku letošního roku snížila koncem dubna úrokové sazby již potřetí, banky opět oznamují zlevňování hypoték a soutěží mezi sebou o nejnižší úrokovou sazbu. Sazby s roční fixací se již objevily dokonce i ve výši 2,6 % p.a.

Úvěr ze stavebního spoření versus hypotéky

V několika minulých komentářích jsme se věnovali překlenovacím úvěrům od stavebních spořitelen, především pak těm s nulovým počátečním vkladem. Jejich přehled si můžete prohlédnout zde. Mají své výhody i nevýhody, nabízí se především jejich srovnání s hypotečními úvěry. Srovnání takového typu úvěru s hypotékou naleznete zde a o Hypoúvěru od Modré pyramidy, produktu, který se snaží hypotéce vyrovnat, si můžete přečíst zde. Nyní se můžeme ještě podívat na to, zda mohou hypotékám konkurovat úvěry ze stavebního spoření.

Úrokové sazby jsou srovnatelné

Úroky úvěrů ze stavebního spoření jsou nyní u nově sjednávaných smluv nejčastěji ve výši 4,4 % až 4,9 %. Jsou však i výjimky, jak vyšší, tak i nižší. Jde konkrétně o úvěry tzv. přidělené („řádné“), pro jejichž získání je nutné splnit několik podmínek. Především spořit minimálně dva roky, dosáhnout minimální výše hodnotícího čísla a naspořit akontaci – nejčastěji ve výši 40 % cílové částky.

Tyto sazby jsou sice o něco málo vyšší než aktuální sazby hypoték s pětiletou fixací, ovšem na rozdíl od většiny z nich jsou vždy garantované ve stejné výši pro všechny klienty. U hypoték se uvádějí sazby „od“, takže na minimální sazby, kterými se hypoteční banky chlubí, většina klientů nedosáhne.

Navíc jsou tyto sazby úvěrů ze stavebního spoření zajištěné v neměnné výši na delší období. Nejkratší doby splatnosti úvěrů ze stavebního spoření se pohybují kolem osmi let, když připočteme dva roky spoření, je to minimálně deset let. V praxi se spoří spíše delší dobu, kolem pěti let a splatnosti většiny úvěrů jsou také delší, řekněme v intervalu osm a půl až čtrnáct let (nalezneme však samozřejmě i delší, některé pomalé tarify to umožňují). Takže úroková sazba je fixována na mnohem delší dobu než úrokové sazby hypoték ve srovnatelné výši.

Hypotéky jsou nyní o maličko výhodnější než, pokud jde o úrokové sazby. Těžko odhadovat, jak vysoké sazby budou za pět let, ale vzhledem k tomu, že dvoutýdenní reposazba, kterou ČNB snížila na 1,75 %, je na svém historickém minimu a je zároveň nejnižší v celé Evropské unii, je spíše vhodné této situace využít a zafixovat si sazbu na delší dobu než na rok. U hypoték se často volí pět let. U delších fixací jsou však již sazby vyšší, tedy také vyšší než úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření, které jsou fixované v průměru na devět až čtrnáct let, jak bylo uvedeno výše. Stavební spoření je tedy v případě srovnatelné délky fixace úročeno nižší sazbou, což je vidět z následující tabulky:

Úrokové sazby hypotečních úvěrů s délkou fixace srovnatelnou s úvěry ze stavebního spoření banka hypoteční úvěr úroková sazba - 5 let fixace úroková sazba - 10 let fixace úroková sazba - 1 5 let fixace Česká spořitelna Nové Top Bydlení garantovaná 4,49 % garantovaná 5,39% garantovaná 5,79 % Komerční banka Klasik (do 70%) od 3,99 % od 4,81% od 4,81% Komerční banka Plus (do 100%) od 4,2 % od 4,95 % od 4,95 Raiffeisenbank Klasik (do 70 %) od 4,19 % od 4,95 % od 5,22 % Raiffeisenbank Klasik (nad 70 %) od 4,69 % od 5,45 % od 5,72 % Wüstenrot hypoteční banka úvěr na vlastní bydlení od 3,85 %, garantovaná 4,2 % garantovaná 5,25 % - Živnobanka účelové hypoteční úvěry od 4,3 % od 5,1 % -

Zdroj: Fincentrum

Poznámka: U hypoték údaj v závorce znamená , do jaké výše zástavní hodnoty nemovitosti banka daný úvěr poskytne. Pomlčka znamená, že banka tuto fixaci nenabízí.

Poplatky jsou u stavebního spoření nižší

Pokud jde o finanční stránku věci, je nutné vzít v úvahu také poplatky. Vstupní poplatky za uzavření smlouvy jsou u stavebního spoření nejčastěji ve výši 1 % z cílové částky, u hypoték je to většinou pouze 0,8 % až 0,9 % výše úvěru. Přitom pokud si jednáme cílovou částku jeden milion korun, tak abychom za několik let měli k dispozici jeden milion korun, úvěr ze stavebního spoření bude činit jen 500 – 600 tisíc korun. Zbytek budou naše vlastní úspory. Zatímco hypotéku, kterou získáme ihned a bez čekání, dostaneme vyplacenu v plné výši. Celý milion bez spoření. Za sjednání hypotéky v této výši zaplatíme nejčastěji 10 000 korun, za hypotéku u většiny bank 8000 – 9000 korun.

Výrazně nižší jsou však u stavebního spoření poplatky za vedení účtu. Spořitelny si inkasují ročně 235 až 550 korun, hypoteční banky nejčastěji 100 či 150 korun měsíčně. Takže rozdíl ve vstupním poplatku se brzy srovná a stavební spoření je, pokud jde o poplatky, méně nákladné.

Nepoužitelnost úvěru ze stavebního spoření v mnoha situacích

Pokud si chcete koupit byt, sáhnete zřejmě spíše po hypotéce. Nevlastníte-li smlouvu o stavebním spoření již nějakou dobu, budete si muset na úvěr podle zákona o stavebním spoření minimálně dva roky počkat. V praxi to při pravidelném spoření doporučených vkladů trvá mnohem déle, pět až šest let. Navíc použití úvěru ze stavebního spoření je účelově vázáno na bytové potřeby, které vyjmenovává zákon o stavebním spoření.

Úvěr ze stavebního spoření lze dočasně nahradit překlenovacím úvěrem, ale kromě vyšších úrokových nákladů je na něm nepříjemná ještě další věc, a to jsou vysoké měsíční platby. Ne každý bude mít tak vysoké příjmy, aby si je mohl dovolit. Je to způsobeno tím, že kromě placení úroků se musí navíc dospořovat na spořicí účet.

Shrnutí hlavních výhod a nevýhod „řádných“ úvěrů ze stavebního spoření v porovnání s hypotékou: