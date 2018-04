Pořídit novou kartu pojištěnce je nejjednodušší

Ztrátu karty ohlašte do osmi dnů

Ztrátu či zcizení karty pojištěnce musíte podle zákona své zdravotní pojišťovně ohlásit do osmi dnů. V České republice působí celkem devět zdravotních pojišťoven a každá má pro způsob nahlášení ztráty a vyřízení karty nové trochu jiná pravidla. Některým stačí skutečnost, že jste kartu ztratili nebo vám byla ukradena, nahlásit telefonicky.

Jindy musíte do pobočky pojišťovny zajít či oznámení poslat písemně. Jak to funguje právě u vaší pojišťovny, nejsnadněji zjistíte po telefonu (viz níže).

Duplikát dostanete zdarma

Stejně jako krádež ostatních dokladů i krádež karty pojištěnce ohlaste Policii České republiky. Duplikát karty vám pojišťovna vystaví zdarma. Například ve Všeobecné zdravotní pojišťovně to trvá přibližně dva týdny, na počkání vám může vystavit náhradní papírový doklad s omezenou dobou platnosti, použitelný i při cestě do zahraničí v rámci Evropské unie.

VELKÝ TEST RYCHLÝCH PENĚZ

Objevili jsme šokující praktiky

Nový průkaz vám VZP zašle poštou na adresu trvalého bydliště, ale můžete si jej vyzvednout i v pobočce, kde jste o duplikát požádali. To oceníte především tehdy, pokud bydlíte jinde, než kde máte trvalé bydliště.

Kontakty na pojišťovny

■ Česká národní zdravotní pojišťovna

telefon: +420 261 387 111

■ Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

telefon: +420 599 090 703

■ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

telefon: +420 261 105 555

■ Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

telefon: +420 596 256 111

■ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

telefon: +420 266 311 911

■ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

telefon: +420 844 117 777

■ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

telefon: +420 326 579 111

■ Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

telefon: +420 312 249 194

■ Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

telefon: +420 272 737 566