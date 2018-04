Pořídit si auto na splátky nevyjde příliš draho

O tom, že Češi se učí stále více žít na dluh není pochyb. Velkého potenciálu českého trhu si jsou samozřejmě vědomi bankovní i nebankovní instituce, které se snaží klientovi půjčit na pořízení dnes již velmi rozmanitého spektra zboží. Již před mnoha lety se na trhu objevilo leasingové financování, které zaznamenalo výjimečný boom a i v současnosti se těší velkému zájmu ze stran nájemců. Po něm se na trhu objevil splátkový prodej, jehož podstatou je podobně jako u leasingu splácení závazku ve formě zpravidla měsíčních splátek, avšak na rozdíl od leasingového financování se stal kupující zároveň vlastníkem předmětu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se na splátky začnou prodávat i automobily. Jak je tedy výhodné si pořídit na splátky automobil?

Průkopníkem v oblasti splátkového prodeje automobilů se v ČR stal OB Leasing následovaný splátkovou společností Cetelem. Zatímco společnost Cetelem je specialistou na splátkový prodej, tak OB Leasing se spíše profilovala jako klasická leasingová společnost. Mezi splátkovým prodejem a leasingem je však jediný výrazný rozdíl spočívající v osobě vlastníka. V případě leasingu zůstává pronajímatel vlastníkem, zatímco u splátkového prodeje přechází předmět po sepsání smlouvy okamžitě do vlastnictvá kupujícího. Je tedy jasné, že leasingová společnost je ve vztahu k nájemci v mnohem silnější právní pozici než splátková společnost vůči dlužníkovi.

V případě špatné platební morálky nájemce je tedy pro leasingovou společnost poměrně snadné předmět leasingu zabavit, což se již mnohokrát stalo a dlužník navíc nemá nárok ani na vrácení sumy již uhrazených splátek. To by se však podle nedávno schváleného zákona mělo změnit a v případě odebrání předmětu leasingu v důsledku špatné platební morálky by klient měl obdržet takzvané přiměřené vyrovnání, které by mělo pokrýt již zaplacené nájemné. Více o této problematice najdete zde.

V případě splátkového prodeje přechází automobil okamžitě do vlastnictví dlužníka, a tudíž pozice věřitele je v případě špatné platební disciplíny dlužníka mnohem méně výhodná. Dalo by se tedy očekávat, že pořízení automobilu na splátky bude finančně nákladnější než klasický leasing.

Srovnání splátkového prodeje a leasingu



CETELEM -splátkový prodej OB Leasing -klasický leasing pořizovací cena nového vozu 300 000 Kč 300 000 Kč akontace 10% = 30 000 Kč 10% = 30 000 Kč výše úvěru 270 000 Kč 270 000 Kč počet měsíčních splátek 36 36 výše splátky 9032 8916 poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 1% = 3 150 Kč kupní cena na konci leasingu 0 Kč 1 220 Kč celkem zaplaceno 355 152 Kč 355 346 Kč efektivní úroková míra 12,5% 12,3%

společnost Cetelem nabízí nákup na splátky pouze vozů Škoda, zatímco u OB Leasing lze uzavřít klasický leasing na jakékoli nové vozidlo

minimální akontace je u obou společností stanovena na deset procent z PC vozidla

délka splátkového období se u společnosti Cetelem pohybuje mezi 6 až 60 měsíci a u OB Leasing mezi 36 a 60 měsíci (v našem případě jsme zvolili shodnou délku 36 měsíců)

efektivní úroková míra dosahuje u úvěru u společnosti Cetelem bez ohledu na délku splátkového období stále 12,5 procenta

OB Leasing si na rozdíl od Cetelemu účtuje při uzavření každé leasingové smlouvy jedno procento z kupní ceny vozu za hotové

efektivní úroková míra vychází nepatrně příznivěji u leasingu, přestože celková suma splátek a ostatních poplatků je u leasingu vyšší. To je způsobeno právě tím jednoprocentním poplatkem za uzavření smlouvy u OB Leasing, který klient musí zaplatit při uzavření smlouvy, a tudíž není započítán do nákladů úvěru.

nedílnou součástí pořízení automobilu na splátky je samozřejmě také povinné ručení a havarijní pojištění. V případě pojištění má leasingová společnost zpravidla pro klienta výhodnější nabídku než individuální klient.

Z uvedeného srovnání jednoznačně vyplývá, že auto na splátky lze pořídit za srovnatelných podmínek jako u leasingu. Kromě společnosti Cetelem nabízí nákup auta na splátky také OB Leasing a je zřejmě jen otázkou času, kdy se k nim připojí další leasingové společnosti.

Myslíte si, že nákup auta na splátky může v blízké budoucnosti nahradit tolik oblíbené leasingové financování? Těšíme se na vaše názory.