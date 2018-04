Pořídit si bydlení je možné i bez hypotéky

Stavební spořitelny nabízejí mnoho typů těchto úvěrů, a přestože všechny fungují v podstatě stejně, není na škodu se v nich trochu zorientovat. Níže jsou popsány úvěrové produkty ČMSS a HYPO stavební spořitelny. V článku Možnosti úvěrového financování bydlení jsme představili nabídku Stavební spořitelny ČS a Raiffeisen stavební spořitelny. V dalším komentáři pak přineseme přehled překlenovacích úvěrů dvou zbývajících spořitelen, Wüstenrotu a Modré pyramidy.

Ve zmíněném článku naleznete také obecné informace o tom, jaký je princip překlenovacích úvěrů a že je lze alespoň zhruba rozlišit na úvěry suplující hypotéku a na klasické překlenovací úvěry, které známe z minulosti. Rovněž jsou tam popsány podmínky, které je třeba splnit, aby klientovi vznikl nárok na „řádný“ úvěr ze stavebního spoření.

Českomoravská stavební spořitelna

ČMSS nabízí čtyři základní typy překlenovacích úvěrů, liší se v první řadě výší akontace, kterou je třeba mít na vkladovém účtu v okamžiku podání žádosti o překlenovací úvěr.

Pokud má klient na svém účtu naspořenu již celou částku potřebnou pro získání nároku na „řádný“ úvěr ze stavebního spoření, ale ještě musí čekat na dosažení stanovené výše hodnotícího čísla, může si požádat o překlenovací úvěr Kredit Standard. Pokud mu do přidělení cílové částky zbývá pouze jeden rok a méně, získá nejnižší úrokovou sazbu, která v současnosti činí pouhých 2,7 %. Čím delší doba do přidělení zbývá, tím je sazba vyšší. Názorně to ukazuje tabulka.

Českomoravská stavební spořitelna název překl. úvěru doba do splatnosti překl. úvěru** úroková sazba minimální naspoření (akontace) způsob zajištění Kredit Standard 1 rok a méně 2,70% musí být naspořena již celá akontace řádného úvěru, její konkrétní výše závisí na tarifu smlouvy (činí 38% až 40 % z CČ) bez omezení 2 roky a méně 3,50% 3 roky a méně 4,00% nad 3 roky 5,30% Kredit 90 3 roky a méně 4,50% 10 % CČ bez omezení 5 let a méně 5,00% 8 let a méně 5,50% nad 8 let 6,50% Topkredit Topkredit Plus 3 roky a méně 3,90% 1 000 Kč zástava nemovitosti 8 let a méně 4,30% nad 8 let 4,40% Tophypo* 3 roky a méně 4,30% 1 000 Kč zástava nemovitosti 6 let a méně 4,50% nad 6 let 4,70%

Zdroj: banka

Poznámky: CČ = cílová částka

* úroková sazba u úvěru Tophypo je fixní pouze šest let

** doba do splatnosti překlenovacího úvěru znamená dobu zbývající do přidělení cílové částky

O tom, zda bude klientovi poskytnut úvěr Topkredit nebo Topkredit Plus rozhoduje typ tarifu, ve kterém je smlouva o stavebním spoření sjednána

Pro získání překlenovacího úvěru Kredit Standard musí mít klient naspořeno již alespoň 38 až 40 procent cílové částky – konkrétní výše je závislá na tarifu, ve kterém je smlouva o stavebním spoření sjednána. Jestliže tento minimální vklad na účtu ještě nemá, může využít jiné typy překlenovacích úvěrů.

Bez zástavního práva k nemovitosti lze při naspoření alespoň 10 procent z cílové částky získat překlenovací úvěr Kredit 90. Má-li klient k dispozici nemovitost, která může být použita jako zástava, může si požádat o některý z následujících překlenovacích úvěrů bez počátečního vkladu. Úvěry Topkredit a Topkredit Plus lze splácet až dvacet let, úvěr Tophypo dokonce až dvacet osm let. Dlouhá doba splatnosti znamená nižší měsíční splátky, ale také vyšší celkově zaplacené úroky i poplatky. Tophypo se hypotékám podobá nejen názvem, ale také konstrukcí úrokové sazby. Ta není stálá po celou dobu splatnosti, tak jak je to u úvěrů od stavebních spořitelen obvyklé, ale je pevná pouze šest let. Potom může být stejně jako u hypotéky změněna.

Všechny „Top“ překlenovací úvěry bez počátečního vkladu jsou primárně určeny na větší investice, jako je výstavba nebo koupě bytu. Minimální výše jejich nezajištěné částky (což je výše překlenovacího úvěru snížená o zůstatek na spořicím účtě) je stanovena na tři sta tisíc korun. Jejich účelem je nabídnout klientům alternativu k hypotékám. Což samozřejmě neplatí pouze o těchto úvěrech ČMSS, ale o všech překlenovacích úvěrech s nulovým počátečním vkladem, dlouhou dobou splatnosti a zástavou nemovitosti sloužící jako zajištění. Tento typ překlenovacích úvěrů v současnosti nabízejí již všechny stavební spořitelny.

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna nabízí pouze jeden překlenovací úvěr, nazvala ho NADSTANDARD. Opět jej lze získat i s nulovým naspořením ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Poskytuje jej již od nízkých částek, v současnosti si lze půjčit i pouhých padesát tisíc korun. Konkrétní výše úrokové sazby, kterou klient obdrží, je závislá na způsobu zajištění úvěru a zároveň na výši částky, kterou má na vkladovém účtě. Čím více má naspořeno při stejném způsobu zajištění, tím je sazba nižší. A zrovna tak lepší zajištění při stejné výši naspoření znamená nižší úrokovou sazbu. Výběr způsobu zajištění není libovolný, závisí na výši nezajištěné částky úvěru. Možné kombinace akontace, zajištění a úrokových sazeb ukazuje následující tabulka.

HYPO stavební spořitelna způsob zajištění úvěru výše úvěrového rizika (v tisících Kč)* výše úrokové sazby (závisí na akontaci a zároveň na způsobu zajištění úvěru) výše akontace - tj. podíl zůstatku vkladového účtu k výši sjednané cílové částky (% CČ) nižší než 15 % 15 % až 40 % 40 % a vyšší bez zajištění 100 - 150 - - 5,10% do 100 5,20% 1 ručitel do 150 - 5,00% 4,80% 2 ručitelé do 400 5,20% nemovitost nebo vklad 50 - 300 4,50% 4,40% 4,20% nad 300 4,40% 4,40%

Zdroj: banka

Poznámky: CČ = cílová částka

* úvěrové riziko = výše poskytnutého překl. úvěru snížená o zůstatek na vkladovém účtě k datu posuzování žádosti o překl. úvěr

Prázdné kolonka obsahuje takovou kombinaci zajištění a akontace, ve které se překl. úvěr neposkytuje

Spořitelna uvádí, že úrokové sazby jsou po celou dobu splatnosti překlenovacího úvěru fixní, ovšem zároveň si vyhrazuje právo „úrokovou sazbu v návaznosti na vývoj trhu mezibankovních depozit příslušně upravit (směrem nahoru i dolů)“.