Pořízení bydlení bude v budoucnu dražší

ČNB změnila svou klíčovou úrokovou sazbu na svém zasedání koncem října. Proto se tato změna v aktuální hodnotě FINCENTRUM HYPOINDEXU ještě nestačila projevit, jelikož zachycuje vývoj hypotečních úvěrů poskytnutých během října. Reakce bank na zvýšení úrokových sazeb centrální bankou se v jeho hodnotě projeví až v následujícím měsíci.

Zpřísnění měnové politiky prostřednictvím zvýšení úrokových sazeb slouží jako jedno z protiinflačních opatření. Dvoutýdenní repo sazba byla zvýšena o čtvrt procentního bodu z 1,75 % na 2,00 %. Opustila tak svou historicky nejnižší hodnotu a vrátila se na úroveň z dubna letošního roku. S postupným zvyšováním úrokových sazeb v ekonomice se počítá již delší dobu, ČNB však tento krok učinila dříve než se očekávalo a trh jím byl překvapen. Z dalších vyjádření centrální banky však vyplývá, že by k dalšímu rychlému zvyšování úrokových sazeb dojít nemělo.

Hypoteční úvěry podražily

Na zvýšení repo sazby musely banky ihned reagovat a mezibankovní úrokové sazby vzrostly. Tím došlo i k zvýšení úročení vkladů a úvěrů. Proto již mnohé banky zvýšily o několik desetin procentního bodu také úrokové sazby hypoték. Například leader trhu Česká spořitelna oznámila jejich zvýšení o 20 až 40 bazických bodů, pozadu nezůstaly ani další dvě banky s největším podílem na hypotečním trhu Komerční banka a Hypoteční banka.

Pro zájemce o hypoteční úvěr to znamená, že období historicky nejlevnějších hypoték je zřejmě u konce. Přesto by další vývoj sazeb neměl znamenat žádné prudké zdražování a aktuální výše repo sazby 2,00 % je stále velmi nízká. Více než dosud se však doporučuje volit delší dobu fixace a zajistit si výhodnou úrokovou sazbu do dalších let. Konkrétně by klienti měli volit fixaci na tři až pět let. Například Petr Slabý, náměstek výkonného ředitele pro marketing KB, v souvislosti se zvýšením úrokových sazeb uvedl: „Komerční banka vždy doporučuje klientům využívat spíše střednědobé a dlouhodobé fixace úrokových sazeb hypotečních úvěrů, právě s ohledem na to, že delší fixace dává klientovi jistotu stabilních splátek v delším období.“

Oblibu jednotlivých fixací úrokových sazeb hypoték ukazuje následující graf. Jde o aktuální údaj vypočtený z dat všech bank dohromady.

Více nemovitosti podraží kvůli daním

Vyšší náklady na pořízení bydlení však nebudou mít na svědomí pouze úrokové sazby. Mnohem větší vliv bude mít zvýšení DPH na stavební práce. V současné době se u stavebních prací spojených s bydlením uplatňuje snížená sazba DPH. Od roku 2008 by však toto zvýhodnění mělo přestat platit, jelikož uplyne přechodné období vyjednané za tímto účelem s Evropskou unií. Pokud se nepodaří tuto výjimku prodloužit do dalších let, budou stavební práce na výstavbu nemovitostí určených k bydlení daněny základní sazbou DPH, tak jak je tomu u ostatních staveb. V současné době činí rozdíl mezi základní a sníženou daní DPH 14%. Což se v ceně nemovitostí musí projevit velmi zřetelně. Proto lze s přibližováním se tomuto termínu očekávat podobný vývoj poptávky po nových nemovitostech jako před naším vstupem do EU. Všichni budou chtít pořídit nemovitost ještě před zvýšením daně. Již dnes se to projevuje rekordním růstem bytové výstavby, ke kterému právě nyní dochází.

Pokud jde o daně, podražení hypotečních úvěrů může přinést ještě další novinka. Novela zákona o daních z příjmů, kterou nedávno schválila poslanecká sněmovna, totiž ruší daňové zvýhodnění. Díky tomu, že jde o málo rizikové a dobře obchodovatelné cenné papíry, investoři se u nich spokojují s nižším výnosem. To pak bankám umožňuje použít je jako levný zdroj financování hypoték, které díky tomu mohou být levnější než jiné úvěry. Kvůli zrušení jedné z jejich předností, kterou je daňové zvýhodnění, budou pro investory méně zajímavé a hypotéky tak z tohoto titulu mohou podražit.

Hypotéku roku má Hypoteční banka

V soutěži MasterCard Banka roku 2005, která se uskutečnila počátkem listopadu, získala první místo v kategorii Hypotéka roku 2005 Hypoteční banka. Druhé místo připadlo České spořitelně, třetí patří GE Money Bank.

Vývoj průměrné výše nově sjednávaných hypotečních úvěrů v čase ukazuje následující graf.

Souhrn za říjen 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 3,64 % 2,99% 4,08 % Změna oproti minulému měsíci ñ 1 b.p. ñ 1 b.p. ò 4 b.p. Průměrná výše hypotéky (Kč) 1 483 000 1 686 000 1 295 000 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 5 874 5 543 6 103 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 7 220 6 903 7 438 Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 67 % 69 % 63 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 25 % 22 % 28 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 8 % 9 % 9 % Zdroj: Fincentrum M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

