Praktický návod: jak si umět vybrat mezi půjčkami a zbytečně netratit

Ať se nám to líbí, nebo ne, předvánoční období je časem půjček. A nic na tom nemění ani fakt, že v anketách lidé odpovídají, že na dárky by si nikdy nepůjčili.

Pokud podlehnete intenzivní reklamní kampani a uděláte si nějakou radost na dluh, nebuďte impulzivní, ale vše si dobře porovnejte. V modelovém příkladu jsou případné poplatky zahrnuty do celkové splacené částky.

Rozdíl v tom, kolik opravdu splatíte, totiž může být značný. A to i v případě, že klient řádně splácí a využije všech výhod, které z toho plynou.

Porovnání úvěrů však není úplně snadná věc. Internetové kalkulačky nezohledňují vaši osobní situaci (a výsledná úroková sazba tak může být vyšší). Když vyrazíte přímo k přepážce, hrozí zase jiné riziko: v bance zadají do modelu konkrétně vás a současně vznesou dotaz na registr, zda už nemáte půjček moc. Jenže takové dotazy se v registru určitou dobu hromadí. Přibližně po třetím dotazu už vám v další bance řeknou, že nepůjčí nic, protože vám hrozí předlužení.

Ideální postup tedy je:

Porovnat podmínky (použít můžete třeba pravidelný test úvěrů na www.bankovnipoplatky.com).

Vytipovat dva až tři ústavy, o jejichž produkt se budete blíže zajímat.

Pak si teprve nechat spočítat úvěr „na míru“.



Poplatky už skoro nikde nehrozí

Finanční ústavy pomalu, ale jistě odstupují od poplatků. Chtějí vám prostě prodat úvěr, a tak říkají rovnou sazbu, s žádnými penězi navíc nemusíte počítat.

Za sjednání úvěru zaplatíte jen u UniCredit Bank (obvykle 1 500 korun), Komerční banka si za zpracování účtuje 490 korun, Česká spořitelna procento z výše úvěru. Expobank (bývalá LBBW) požaduje jedno procento za sjednání a 50 korun měsíčně za vedení účtu. Příjemné je, že bez poplatků je obvykle i mimořádná splátka. Za tu si účtují jen Česká spořitelna a GE Money Bank.

Aktuální nabídka: za dobré splácení dárky či úroky dolů

Air Bank: Pro splácející má úrok 9,9 procenta. Odpustí poslední splátky tak, aby klient na tento úrok dosáhl. Akce platí i při mimořádném splacení.

Pro splácející má úrok 9,9 procenta. Odpustí poslední splátky tak, aby klient na tento úrok dosáhl. Akce platí i při mimořádném splacení. Cetelem: Vrátí každou 13. splátku na účet klienta; splátkový prodej bez navýšení.

Vrátí každou 13. splátku na účet klienta; splátkový prodej bez navýšení. Česká spořitelna: Pět procent z každé řádné splátky dají na speciální účet úročený též pěti procenty. Po skončení půjčky klient dostane peníze na cokoli. Akce do 24. prosince.

Pět procent z každé řádné splátky dají na speciální účet úročený též pěti procenty. Po skončení půjčky klient dostane peníze na cokoli. Akce do 24. prosince. ČSOB a Era: Ve druhé polovině splácení přestanou účtovat úroky = sníží splátky.

Ve druhé polovině splácení přestanou účtovat úroky = sníží splátky. Equa bank: K nově refinancovaným úvěrům dají klientům tablet.

K nově refinancovaným úvěrům dají klientům tablet. Essox: Splátkový prodej bez navýšení.

Splátkový prodej bez navýšení. GE Money Bank: Za klienty hradí každou dvanáctou řádnou splátku u půjček nad 100 tisíc korun a u konsolidací. Platí do konce roku.

Za klienty hradí každou dvanáctou řádnou splátku u půjček nad 100 tisíc korun a u konsolidací. Platí do konce roku. Home Credit: Splátky bez navýšení.

Splátky bez navýšení. Komerční banka: Do konce roku vrátí první dvě splátky klientům, kteří mají u banky aktivní běžný účet.

Do konce roku vrátí první dvě splátky klientům, kteří mají u banky aktivní běžný účet. Provident Financial: Dlouhodobým zákazníkům sleva 30 až 50 procent z navýšení.

Dlouhodobým zákazníkům sleva 30 až 50 procent z navýšení. Sberbank: Za řádné splácení vrací 20 procent z výše úvěru.

Za řádné splácení vrací 20 procent z výše úvěru. Raiffeisenbank: Za řádné splácení vrací až 50 tisíc korun podle výše půjčky a doby splatnosti. Součástí úvěru je pojištění neschopnosti splácet.

Za řádné splácení vrací až 50 tisíc korun podle výše půjčky a doby splatnosti. Součástí úvěru je pojištění neschopnosti splácet. UniCredit Bank: Těm, kdo řádně splatí půjčku, dají smartphone.



Optimismus nad bonusy za dobré splácení, které k bankám lákají klienty, trochu zmírňuje Michal Pohoda z mBank: „V praxi se často nestává, že by se někdo během pěti let splácení ani jednou nezpozdil s platbou.“ Kdo chce bonusy, musí si tedy odchozí platby ze svého účtu dobře ohlídat, třeba nastavením trvalého příkazu.

Splátky bez navýšení? Přímo v obchodech

Klasickou nabídkou předvánočního období jsou splátky bez navýšení – nevydáte se z peněz, máte zboží, postupně splácíte, a pokud dodržíte podmínky, které obchodník stanovil, nedáte nic navíc. Produkt neseženete v bankách, nabízejí ho splátkové společnosti přímo ve vybraných obchodech, kamenných i internetových.

Například Home Credit spolupracuje s 500 obchodními partnery v rámci akce Bezva Vánoce. Kdo splácí řádně a včas, získá na konci zpět všechny zaplacené úroky. Drobnou vadou je, že je dostane formou bonusu na kreditní kartu společnosti – je to tedy lákadlo k dalšímu zadlužení.