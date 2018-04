Příspěvek na životní pojištění a „penzijko“. Co je výhodnější

Životní pojištění i doplňkové penzijní spoření jsou státem podporované produkty, takže k nim patří daňové zvýhodnění. To plyne jak klientům, tak i zaměstnavatelům, kteří na smlouvy přispívají. Ovšem i takový benefit se může stát komplikací. Podle čeho vybírat?

Příklad 1 Podmínky aneb kdy vám může zaměstnavatel přispět

Třiatřicetiletý Martin nastoupil do nového zaměstnání, kde zaměstnavatel přispívá 500 Kč na penzijní spoření nebo na životní pojištění. Martin je živitel rodiny, navíc má hypotéku, kvůli které si musel životní pojištění pořídit již dříve. Platí 1 500 Kč měsíčně a příspěvek od zaměstnavatele by ocenil.

Příspěvek na životní pojištění

Zaměstnavatel může i nemusí zaměstnancům stanovit, na který produkt konkrétní pojišťovny bude přispívat. Jestliže se rozhodne jen pro jeden produkt, zaměstnanec si vybrat nemůže. Příspěvek navíc nemůže sloužit k platbě za všechna připojištění. Stát poskytuje daňové zvýhodnění jen na platby za riziko smrti a na tzv. investiční složku.

Pokud část pojistného platíte ze svých peněz a část z příspěvku, musíte dobře zkontrolovat nastavení smlouvy. V případě kontroly budete muset finančnímu úřadu do poslední koruny prokázat, že na daňově neuznatelná připojištění nejde z firemního příspěvku ani koruna. Důležité také je, aby smlouva splňovala podmínky k čerpání daňových výhod.

A nezapomeňte, že sjednání životního pojištění pouze za účelem spoření se nedoporučuje. Česká národní banka dokonce zakázala používat ve spojitosti s životním pojištěním slovo „spoření“.

Doporučení první: Martinova pojistná ochrana na riziko smrti stojí 430 Kč měsíčně. Martin se proto rozhodl snížit vlastní platbu na životní pojištění na 1 000 Kč měsíčně s tím, že zaměstnavatel mu bude platit právě riziko smrti. Zbylých 70 Kč využije v pojistce na takzvanou investiční složku.

Doporučení druhé: Možností je také rozdělit pojistnou ochranu na dvě smlouvy. Na jedné by měl Martin jen pojištění pro případ smrti, tu by celou platil zaměstnavatel. Další připojištění by bylo na druhé smlouvě (ideálně rizikové pojištění). Tato varianta minimalizuje možné problémy s finančním úřadem.

Příklad 2 Zaostřeno na odkupné

Při nástupu do zaměstnání si třiadvacetiletý Jáchym založil penzijní spoření, protože mu na něj zaměstnavatel každý měsíc přispíval 1 000 Kč. Sám si na smlouvu posílal 300 Kč měsíčně. Po necelých dvou letech (22 měsících) se rozhodl v práci skončit a odcestovat na čas do ciziny. Jáchym se rozhodl, že smlouvu, na níž má téměř 32 tisíc korun (příspěvky zaměstnavatele, vlastní platby a státní příspěvky, zhodnocení 4,5 %), zruší a peníze si vybere. Zjistil ale, že z částky by nedostal ani korunu.

Doporučení: Aby Jáchym nepřišel o všechny peníze, vyplatí se mu pokračovat v platbě ještě dva měsíce. Částku může snížit až na 100 Kč. Následně dojde k výplatě naspořených prostředků zhruba 30 tisíc korun. Předčasným ukončením smlouvy Jáchym totiž přijde o státní příspěvky ve výši 1 980 Kč a výnosy z nich. Sankce za předčasné ukončení stanovuje zákon a říká: Nedostanete zpět nic, pokud smlouva neběžela alespoň 24 měsíců.

Předčasné ukončení smlouvy o životním pojištění znamená také sankce. Platí, že čím kratší dobu platíte, tím větší je sankce za předčasné ukončení. Liší se podle jednotlivých pojišťoven a produktů. Alespoň část peněz dostanete nejdříve po třech letech, po dvou nevyberete nejspíš vůbec nic. Proto se před podpisem smlouvy zajímejte o její očekávaný vývoj a chtějte vidět propočet. Porovnejte si sloupce „zaplacené pojistné“ a „odkupné“, tedy kolik dostanete vyplaceno, pokud ukončíte smlouvu dříve.

Příklad 3 Daně, to je, oč tu běží

Třicátníci Jan a Petr jsou již čtyři roky u jednoho zaměstnavatele. Ten oběma přispíval 1 000 Kč měsíčně, Jan se rozhodl pro investiční životní pojištění, Petr si zvolil penzijní spoření. Oba dostali od zaměstnavatele příspěvky v celkové výši 48 000 Kč. Nyní budou odcházet do jiné práce a uvažují, že by si peníze vybrali. Vyplatí se jim to a kolik dostanou?

Životní pojištění versus doplňkové penzijní spoření

Z pohledu základního daňového zvýhodnění zde není rozdíl. Na oba produkty dohromady může zaměstnanec každý rok získat až 30 tisíc korun. Částka nepodléhá dani, ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Pozor ale, pokud budete předčasně ukončovat smlouvu. Nejenže přijdete o řadu již zaplacených poplatků, ale vznikne vám i daňová povinnost. Pokud příspěvky, které vám na smlouvu zaměstnavatel posílal, nebyly zdaněny, budete je nyní muset dodanit. U penzijního spoření vám daň strhne přímo penzijní společnost. U životního pojištění musíte myslet na zaplacení daně sami.

Tento „bič“ ze strany státu je celkem pochopitelný: stát daňově podporuje jen ty, kteří na peníze ze smlouvy sáhnou až ve stáří. Návod k vyřešení této situace je tedy jasný - vyvarovat se ukončení smlouvy. Snažte se smlouvu změnit, přenastavit, zavést vlastní platby. Ukončení by vždy mělo představovat až poslední možnost.

Doporučení: Smlouvy neukončujte. Je možné, že bude přispívat i nový zaměstnavatel. Pokud ne, vyplatí se smlouvy přenastavit podle vlastních potřeb, zavést vlastní platby a u penzijního spoření využívat příspěvky státu.

Jan, životní pojištění:

Částka k výplatě: 25 000 Kč

Daň: 7 200 Kč

Reálný příjem: 17 800 Kč

Petr, penzijní spoření:

Částka k výplatě: 53 000 Kč

Daň: 7 950 Kč

Reálný příjem: 45 050 Kč

Vývoj smlouvy v prvních pěti letech existence u obou produktů Trvání smlouvy (roky) Celkový příspěvek zaměstnavatele Příjem po ukončení životního pojištění Příjem po ukončení penzijního spoření 1 12 000 Kč - 1 800 Kč 0 Kč 2 24 000 Kč - 3 600 Kč 0 Kč 3 36 000 Kč 7 600 Kč 32 800 Kč 4 48 000 Kč 17 800 Kč 44 800 Kč 5 60 000 Kč 33 000 Kč 57 300 Kč Pozn: měsíční příspěvek 1000 Kč, 4,5 % zhodnocení

Rady na závěr: