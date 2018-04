Porovnejte cenu povinného ručení u šesti modelů

„Přístup pojišťoven ke stanovení sazeb povinného ručení má v současné době dvě podoby,“ říká Jiří Jirsa z České pojišťovny. „První z nich je odměna pro řidiče za to, jak jezdí a jak se chovají na silnicích, druhou je takzvaná segmentace,“ dodává. Ta vás jednoduše zaškatulkuje podle toho, kde bydlíte, kolik je vám let nebo jak staré máte auto, jste-li svobodní, či máte rodinu. Najít správná kritéria pro segmentaci je poměrně tvrdý oříšek. U dosavadních segmentací se mohou cítit dotčeni například řidiči mladší nebo řidiči z velkých měst.



Zatímco způsob jízdy může člověk ovlivnit snadno, svůj věk a místo bydliště už hůř. Podle Jiřího Jirsy zkušenosti ze zahraničí ukazují, že v důsledku segmentace mohou někdy využívat zvýhodněné sazby i řidiči, pro které nejsou primárně určeny. Mladý člověk například přihlásí své auto na své rodiče, čímž získá levnější sazbu.

Vyberte si pojištění na míru

Připravili jsme pro vás šest vybraných modelů, podle kterých si můžete udělat malou představu, jak se sazby liší u jednotlivých pojišťoven. Pokud se nenajdete v ukázkových modelech, nechte si spočítat pojištění na internetu. Kalkulačku více pojišťoven nabízejí například servery www.callin. cz nebo www.top-pojisteni.cz. Po zadání údajů, jako je obsah a stáří automobilu, váš věk, pohlaví a adresa trvalého bydliště, se vám ukáže tabulka s přehledem jednotlivých pojišťoven a cen za povinné ručení. Podobné kalkulačky mají i některé pojišťovny na svých stránkách, určitě je dobré nabídky mezi sebou porovnat. Cena se totiž může lišit, navíc některé pojišťovny zohledňují uzavření smlouvy on-line ještě další slevou.

Počítejte tedy s tím, že vám výběr té správné pojišťovny zabere trochu času. Přechod ke konkurenci není složitý, jen je důležité pamatovat na to, že písemnou výpověď musíte dát šest týdnů před vypršením smlouvy. Uzavřít novou smlouvu můžete nac pobočce pojišťovny, pokud zvolíte pojištění u České pojišťovny, tak nově i na vybraných poštách, dále na internetu nebo po

telefonu.

Smlouva začne platit v momentě zaplacení pojistného na účet pojišťovny. V případě on-line plateb je smlouva uzavřena do jedné hodiny i o víkendech. Pokud zvolíte platbu převodem, smlouva bude uzavřena do jednoho až dvou pracovních dnů. Po skončení pojištění je třeba původní pojišťovně vrátit doklad o pojištění a zelenou kartu.

CHCETE ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

Svobodný podnikatel, 25 let z Prahy, nová Škoda Fabia 1.2

Jaké sazby od pojišťoven čekají na mladého podnikatele z Prahy s novým autem? Pokud používají lidé automobil k podnikání, platí pro ně u většiny pojišťoven vyšší sazby. Pojišťovny počítají s tím, že člověk, který používá automobil k výkonu svého povolání, jezdí hodně, a tak je rizikovějším zákazníkem.

Podle sazeb, které pojišťovny spočítaly pro daný model, vychází nejpříznivěji pojišťovna Triglav. Jezdí-li i mladý řidič už sedm let bez nehody, může počítat s nejvyšším možným bonusem. Pro tohoto muže bude nejlepší volit mezi pojišťovnami, které nesegmentují, tedy nerozlišují pohlaví, věk ani místo bydliště, ale zvýhodňují řidiče jen podle toho, jak jezdí. Nebourají-li, mají nárok na bonus, slevu za každý rok bez nehody o pět procent.

Na druhém místě je pojišťovna Generali, cena se liší jen o pár korun, výhodou je i povinné ručení pro přípojná vozidla do 750 kilogramů v ceně povinného ručení osobního automobilu. Na dalších místech se ceny pojištění liší u jednotlivých ústavů jen o pár stokorun. Zde je třeba dobře prostudovat také doplňkové služby a spolehlivost a rychlost asistenční služby. Je velký rozdíl, když můžete mít pojistnou událost včetně odtažení auta vyřízenou za pár hodin, nebo objíždět pobočky a čekat, než na vás přijde řada.

Svobodná řidička, 27 let z Kutné Hory, 5 let starý Opel Corsa 1.0

Svobodná zaměstnaná žena s malým ojetým autem z menšího města. Jaké sazby čekají na ni? Nejnižší povinné ručení nabízí pojišťovna Generali, nejvyšší nováček na trhu Wüstenrot. Přestože se Wüstenrot chlubí, že zvýhodňuje ženy, v našem případě by měla řidička menší pojistné jen v případě uplatnění nejvyššího bonusu. To znamená, že by musela jezdit alespoň sedm let bez nehody. Na druhém místě je v tomto případě pojišťovna Allianz, velká pojišťovna, která má pobočky po celém světě. Ta právě zvýhodňuje kromě jízdy bez nehod řidiče z menších měst. Navíc má řidička nově u této společnosti možnost využít slevu až 11 procent za povinné ručení se spoluúčastí 10 tisíc korun.

Protože se zde ceny povinného ručení u dalších pojišťoven nijak výrazně neliší, měla by si žena pozorně prostudovat, jaké doplňkové služby jednotlivé pojišťovny nabízejí. U většiny se dá uplatnit takzvané propojištění, to znamená, že má-li zákazník u určité pojišťovny už třeba havarijní pojištění nebo životní či jinou pojistku, dostane při uzavření smlouvy na povinné ručení pěti- až desetiprocentní slevu. Bez zajímavosti jistě není také sleva, kterou nabízejí pojišťovny při uzavření smlouvy přes internet nebo po telefonu. Nezřídka je tato sleva i deset procent, a to už je možné ušetřit i několik stokorun.

Vdaná žena, důchodkyně, 60 let z Brna, nová Škoda Octavia 1.6

Na jaké sazby se může těšit důchodkyně z Brna s novou octavií? Nejvýhodnější pojištění v tomto případě má společnost Callin, která nabízí vlastní produkt segmentovaného povinného ručení ve spolupráci s Českou pojišťovnou. Pro tuto ženu bude jistě výhodné využít právě pojišťoven, které rozlišují, zda je řidič zkušený, z menšího nebo většího města, má-li rodinu. Pokud má řidič rodinu, je to pro pojišťovny signál, že bude jezdit opatrně. Také zkušeným řidičům nabízejí kromě bonusů ještě slevy navíc. Právě druhá v žebříčku, pojišťovna Uniqa, dává slevy seniorům i držitelům průkazů ZTP. Je také výhodné mít u ní uzavřených více pojistek.

Rozdíly mezi dalšími pojišťovnami nejsou nijak výrazné, i tady je dobré dát na spolehlivost a renomé ústavu. S poměrně vysokou cenou a velkým rozdílem od předchozích se setkáváme opět u nováčka na trhu, pojišťovny Wüstenrot. Pokud nemá žena bohaté řidičské zkušenosti, a nemůže tak využít možnosti získat slevu za maximální bonus, nemá pravděpodobně tato pojišťovna šanci. V tabulce jsou uvedeny sazby v nejnižších limitech, většinou je to minimální plnění 18 milionů pro škody na majetku a 35 milionů pro škody na zdraví. Některé pojišťovny nabízejí více typů povinného ručení s limity pojistného plnění až 100 milionů korun.

Ženatý zaměst. muž, 25 let z Chrášťan, ojetá Škoda Octavia 1.9

Mladý zaměstnaný muž s rodinou, bydlí na vesnici a vlastní sice ojetý, ale silný vůz. Která pojišťovna bude nejvýhodnější? V této kategorii automobilů se pohybují částky za povinné ručení téměř od sedmi do necelých deseti tisíc korun. Výrazně snížit cenu může jen maximální bonus, na který však mladý člověk ještě nemusí dosáhnout. Nejnižší sazbu nabízí pojišťovna Generali, u které hraje roli hlavně bydliště mladého muže. Navíc pokud má muž přípojný vozík, nebude za něj muset u této pojišťovny zvlášť platit povinné ručení. Přibližně o tisíc korun více dá za základní pojištění u pojišťovny Uniqa, České podnikatelské, Allianz a Triglav. U ostatních pojišťoven se vyplatí pojistit jen v případě, že už má nárok na maximální bonus.

Ženatý podnikatel, 40 let z Kolína, 3 roky staré Audi A6 3.2

Muž středních let, má rodinu, podniká a je z menšího města. Vlastní silný automobil tři roky starý. S jakou částkou musí počítat? V této nejvyšší kategorii obsahu auta musí podnikatel počítat s částkou kolem deseti tisíc za roční povinné ručení. Ale přesto může ušetřit u dvou pojišťoven, České podnikatelské a Allianz, a to právě díky svému věku. Dosáhl totiž hranice, která je pro tyto pojišťovny rozhodující pro výraznou slevu. Ostatní ceny se příliš neliší, a je tedy důležité vybrat si takovou pojišťovnu, která nabízí spolehlivé služby. Ušetřit se dá také na uzavření pojištění přes internet či po telefonu, několikaprocentní slevu získá podnikatel uzavřením více pojistek u jedné pojišťovny či placením pojistného jednou ročně.

Vdaná zaměst. žena, 50 let z Třeboně, 15 let stará Škoda Favorit 1.3

Zaměstnaná padesátiletá žena z menšího města vlastní staršího favorita. Co čeká na ni? Pojištění od necelých tří tisíc až po čtyři tisíce. Má-li žena nárok na maximální bonus, bude pro ni nejvýhodnější uzavřít povinné ručení u pojišťovny Triglav. Ta nenabízí sice nejnižší základní sazbu, ale má nejvyšší možný bonus až 60 procent. U ostatních pojišťoven je to většinou 35 procent, Wüstenrot nabízí 55 procent. Nejlevnější pojištění v základní sazbě nabízí společnost Callin, těsně sledovaná pojišťovnou Generali a Českou podnikatelskou. Ani na dalších místech nejsou výrazné rozdíly. Těch několik stokorun může vyvážit různá šířka nabídky doplňkových služeb. Další slevy lze také uplatnit uzavřením smlouvy on-line.