Porozumět daňovému přiznání je umění

V přiznání přibyly nové řádky, a ne u všech je zcela zřejmé, co v nich vlastně má být. Pozor si je třeba dát i na kolonky, ze kterých se počítá sociální a zdravotní pojištění. Letos totiž některé řádky kumulují příjmy a výdaje, které zároveň podléhají a nepodléhají pojištění, a to správné číslo je z nich třeba „vyzobat“.

Ti, kteří si nevedou účetnictví, budou mít práci o něco jednodušší, ale jásat také nemohou. Čekají na ně sice podobné rubriky jako loni, ale na jiném místě. Přestože například podávají přiznání jen kvůli dvěma honorářům, od nichž si odečtou třicet procent paušálních výdajů, budou se muset prokousat různými přílohami a proškrtat mnoho řádků, než najdou ty své. Může to člověk, který přijde s daněmi do styku pouze jednou za rok, zvládnout bez chyb? Odborníci se shodují, že s velkou pravděpodobností ne. Finanční úřady očekávají značný nárůst nesprávně vyplněných formulářů. Podle Lubomíra Janouška z pražského finančního ředitelství existuje mezi finančními úřady v hlavním městě jakási tichá dohoda, že budou nad správnými čísly vyplněnými do špatných kolonek přivírat oči.

Daňové přiznání, ať už je jakkoli komplikované, je však třeba nejpozději do 2. dubna nebo 1. července s daňovým poradcem podat a státu povinnou dávku zaplatit. Co s tím? Dobrou zprávou je, že způsob výpočtu zůstal stejný. Zjednodušeně řečeno je třeba sečíst všechny příjmy, odečíst od nich výdaje včetně pojistného a vypočítat daň. „Radil bych daň spočítat vedle na papíře a pak se čísla pokusit umístit do nějakých řádků,“ říká prezident Svazu účetních Lubomír Harna. Ku pomoci by měly být pokyny k vyplnění (k dispozici ke každému formuláři přiznání), ale ani na ty nelze stoprocentně spoléhat. Na mnoha místech totiž nedávají jasný návod, nýbrž jen odkazují na zákon. Vyznat se v něm je pro laika mnohdy velmi těžké. Kdo se nechce spoléhat na vlastní síly a toleranci pracovníků finančních úřadů, kteří nad zmatečným vyplněním snad přivřou oko, může požádat o pomoc daňového poradce nebo účetního. Za jejich služby však zaplatí několik set až tisíc korun.

Cíl: zaplatit co nejméně

Kromě toho, jak správně vyplnit daňové přiznání a vyhnout se dohadům s finančním Interaktivní daňové přiznání Stáhněte si ZDE formulář, který za vás vypočítá kromě daně i zdravotní a sociální pojištění úřadem, řeší lidé obvykle i to, jak zaplatit státu v mezích zákona co možná nejméně. Podnikatelé nebo lidé se svobodným povoláním mají jasno - buď si odečtou z příjmů skutečné výdaje, nebo paušální částku podle zákona, podle toho, co je pro ně výhodnější. Zaměstnanec takové možnosti nemá, ale daň si může snížit, pokud si platí penzijní připojištění, životní pojistku nebo splácí hypoteční úvěr či půjčku ze stavebního spoření. Nižší daně si zajistí i díky daru na dobročinné účely - pokud si schová potvrzení od obdarovaného -, dva tisíce korun se odečítají za každé bezpříspěvkové darování krve. Podnikatel má tyto možnosti pochopitelně také.

Krátit si příjmy o nereálné výdaje tak, aby byla daň co nejnižší, se nevyplácí. Pokud kontrola „chybu“ odhalí, daň dopočítá a naúčtuje penále. Kontrola může nahlížet do účetnictví tři roky zpětně, ale teoreticky - pokud je například podnikatel ve ztrátě a úřad ho dopisem vyzve k odstranění nějakých nedostatků - se tato lhůta může prodloužit až na jedenáct let. Obávat se berní kontroly by měli zejména lidé v menších městech. Pražští úředníci přiznávají, že jich je na velký počet podnikatelů méně, než by bylo třeba.

Nechoďte do fronty na úřad

Většina lidí nechává daňové přiznání až na konec března, mnozí na úplně poslední den. Na finančních úřadech je pak čekají nekonečné fronty. Přitom existuje poměrně pohodlné řešení - najít si méně frekventovanou poštu a poslat formulář doporučeně a peníze složenkou. Letos stačí, aby bylo na podacím lístku i ústřižku ze složenky datum 2. dubna (nebo 1. července s daňovým poradcem). A není třeba se bát, že by tento postup zkomplikoval předání přehledu příjmů a výdajů sociální a zdravotní pojišťovně. Správa sociálního zabezpečení totiž potvrzení finančního úřadu o odevzdání formuláře nepotřebuje, zdravotní pojišťovně stačí kopie podacího lístku.

