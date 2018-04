J. K., Beroun



Podle zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávat v pracovněprávním vztahu výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Z dikce zákoníku práce vyplývá, že souhlasu je třeba k jakékoliv výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, a to bez ohledu na to, zda by šlo o vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti či provedení práce. Vždy se však musí jednat o činnost výdělečnou. Ve vašem případě bude proto třeba zodpovědět nejprve otázku, zda jste za činnost pro svého známého obdržel nějakou odměnu, či nikoliv.

Pokud jste odměnu neobdržel, nejednalo by se o výdělečnou činnost a k tomu, abyste pomohl svému známému, souhlas zaměstnavatele nepotřebujete. Ale i v případě, že byste odměnu obdržel, by záleželo na celé řadě dalších okolností, jako je např. rozsah prací, které jste prováděl, doby, po kterou jste známému pomáhal atd. Podle toho by také bylo třeba posuzovat, zda jde o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, pro který by bylo možné pracovní poměr zrušit okamžitě, či pouze o porušení pracovní kázně, které by mohlo být důvodem pro výpověď. Osobně se domnívám, že okamžité zrušení pracovního poměru by přicházelo v úvahu pouze výjimečně, např. tehdy, kdybyste svou činností ohrozil existenci svého zaměstnavatele.