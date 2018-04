Posila hokejistů Plzně bude v úvodu ligy chybět

Prázdninové autobusové spoje, které v letní sezoně přepravují návštěvníky po Šumavě, omezily nyní provoz. Do konce září už budou autobusy jezdící na bionaftu přepravovat cestující jen mezi Horskou Kvildou a Bučinou a mezi Špičákem a Kvildou. "Omezení spojů souvisí s koncem prázdnin, který znamená úbytek návštěvníků," vysvětluje mluvčí Národního parku Šumava Zdeněk Kantořík. Pouze spoj mezi Horskou Kvildou a hraničním přechodem Bučina, který je hojně využíván, bude nadále jezdit každý den až do konce září. Ve stejném termínu přestane cestující přepravovat také spoj mezi Špičákem a Kvildou, který je však už nyní k dispozici jen o víkendech. Letní autobusovou přepravu speciálními spoji dotují společně Správa šumavského národního parku, klatovský a prachatický okresní úřad a šumavské obce. Návštěvníci ji často využívají. Nejsou totiž odkázáni na automobil, kvůli kterému většinou při poznávání Šumavy musí dělat okruhy, aby z výletu přišli zpět k vozu. "Autobusy letos využilo denně v průměru osm stovek lidí. To znamená, že nahradily každý den nejméně dvě stě osobních aut," vysvětluje Zdeněk Kantořík, proč správa parku na provoz ekologických autobusů přispívá. Nyní naopak na Šumavě opět začal jezdit autobus vhodný pro invalidy či starší lidi, kteří se hůře pohybují. Spoj je k dispozici v úterý a čtvrtek v září a říjnu. Trasa vede ze Sušice do Kašperských Hor, Zhůří, na Jezerní slať, Čeňkovu Pilu a zpět do Sušice.