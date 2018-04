Posílání jednoho procenta na důchod rodičů je nesmysl, říkají odborníci

Petr Bittner z České spořitelny se domnívá, že Češi zmíněný návrh nepochopili. "Lidé zřejmě předpokládali, že se jim celkové odvody o to jedno procento zvýší. Vláda ale navrhla, aby se toto procento pouze přesměrovalo ze stávajících plateb," uvádí Bittner.

Asignaci rodičům Bittner sice nepovažuje obecně za špatný nápad, předložený návrh ale podle něj fungovat nebude. "Jedno procento nic neřeší a zbytečně to celý systém komplikuje a prodražuje jeho administrativu. Pokud by se takto mohla přesměrovat větší část pojištění, mohlo by to mít pozitivní vliv nejen na zhoršující se demografii skrz zvýšenou porodnost, ale zvýšilo by to také motivaci rodičů na vzdělání dětí."

Rodičům nepřilepšíme Návrh, aby lidé v produktivním věku mohli převést 1 procento ze svých odvodů rodičům na důchod, odmítlo podle průzkumu agentury Millward Brown pro Lidové noviny 64 procent lidí (podrobnosti zde). Ministři si slabou odezvu vysvětlovali tím, že lidé důchodovou reformu nepochopili a že ji málo vysvětlili (více zde).

Expert na důchodový systém a pojištění Vladimír Bezděk je ale k propopulačnímu přínosu příspěvku rodičům velmi skeptický. "Když se na to podívám očima odborníka, tak to je strašná blbost."

Zastánci podle něj argumentují tím, že když lidé kolem třiceti budou vědět, že jejich děti jim ve stáří přispějí k penzi, ovlivní to jejich rozhodnutí mít děti.

"Příspěvek k důchodu je ale tak daleko, že tam lidé ani nedohlédnout. A i kdyby, tak potřebují děti minimálně 18 let zabezpečovat a pak jim teprve možná přistane na účtu jedno procento z platu dětí měsíčně," dodává Bezděk.

S tím souhlasí i ředitel ING Penzijního fondu Jiří Rusnok, který by volil jinou formu zvýhodnění rodičů v důchodovém systému. Nejlépe formou slev na pojistném v době, kdy rodiče své děti vychovávají.

Lidé jsou podle Rusnoka obecně moudřejší než politici a složité administrativní opatření stejně nebude efektivní. Jako příklad uvádí následující situaci:

"Manželé v důchodu vychovali tři dcery, jedna dcera se odstěhovala do USA, druha vychovává své tři děti a je dlouhodobě v domácnosti a třetí dcera rovněž má například dvě malé děti a je na rodičovské dovolené. Tito manželé důchodci nedostanou od svých dětí nic, přestože se výrazně zasloužili o reprodukci a tím další existenci této společnosti."

Skepsi ekonomů prohlubují i obavy z přílišné nákladnosti celého systému "V České republice je momentálně zhruba pět milionů pracujících a skoro tři miliony penzistů. My bychom museli mít systém, kde na měsíční bázi budeme schopni sledovat teoreticky až pět milionů toků jednoho procenta z platu k třem milionům lidí. Udělat to lze, když se zainvestuje, ale já v tom nevidím smysl," uzavírá Bezděk (více o jeho názorech na důchodovou reformu čtěte zde).

Posílali byste jedno procento ze svého platu na přilepšenou svým rodičům k důchodu?