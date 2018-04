Posílat peníze na konci roku se prodraží, expresní platby stojí pár set

Expresní platby samozřejmě můžete využívat po celý rok, ale na Silvestra a v době daní je o ně největší zájem. "Lidé často na poslední chvíli řeší nejrůznější finanční resty. Zapomenutí či zpoždění byť jen o jediný den se nemusí vyplatit a dotyčný může přijít o nemalé peníze," doplňuje Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

Expresní platby fungují tak, že banka přijme příkaz k převodu a peníze odešle v jediném dni. Banka příjemce, která tyto zrychlené převody sama provádí, pak ještě týž den i doručí (připíše na účet) příjemci. Bohužel však bývají s těmito transakcemi spojeny vyšší poplatky než u plateb standardních. Vyšplhat se mohou až na 300 korun.

Dopoledne 31. prosince mají otevřeno skoro všechny banky. Vycházejí tak vstříc klientům, kteří potřebují své peníze poslat do konce roku 2010. Patříte-li mezi ty, co nechávají platby na poslední chvíli, měli byste zajít na pobočku nejpozději do silvestrovského dopoledne. Přes internetové bankovnictví můžete své platby vyřídit o něco později. Do kdy můžete peníze poslat bez poplatku za prioritní platbu, se dočtete zde.

Ceny expresních plateb Banka Do kdy můžete peníze poslat* Poplatky Citibank 31.12. do 11:00 299 Česká spořitelna 31.12. do 12:00 125 ČSOB 31.12. od 10:30 do 12:00 200 FIO 31.12. do 11:40 50 GE Money Bank 31.12. do 9:30 200 Komerční banka 30.12. do 16:00 100 LBBW 31.12. do 13:00 300 mBank x x Poštovní spořitelna 31.12. do 12:00 200 Raiffeisenbank 31.12. do 11:00 59 UniCredit Bank 30.12. do 12:00 255 Volksbank 31.12. do 10:00 200 Zdroj: Banky; Poznámka: * platby na přepážce

Poplatky za expresní platby jsou přes internet o něco nižší. Ani tak ale nejsou úplně zadarmo. Například u Poštovní spořitelny zaplatíte přes internet banking za prioritní platbu 26 korun, u Raiffeisenbank 29 korun a UniCredit takovou operaci zpoplatní 109 korunami.