Posíláte-li novoroční přání obchodním partnerům, zapomeňte na vtipy

I když někteří považují rozesílání novoročenek po e-mailu za ekologické a praktické, ne vždy je vhodné. Často v nich není znatelný osobní přístup, a tak se doporučují jen pro méně důležité klienty. Podle etikety si je může dovolit jen ten, kdo se svými klienty a partnery po celý rok komunikuje prostřednictvím e-mailů. Rozhodně není namístě, aby ředitel firmy posílal významným obchodním partnerům novoročenku jen e-mailem.

Raději bez humoru

Jsou lidé, kterým elektronické přání vadit nikdy nebude, pokud bude osobní a vkusné. Na vtip raději nesázejte, nemusí být vždy pochopen, každý má jiný smysl pro humor. Sarkasmus, který napíšete, může v e-mailu vyznít jinak, neboť ve zprávě není tón hlasu ani obličejová mimika.

"Málokteré novoročenky jsou vtipné, některé dokonce překračují hranici trapnosti. Vadí mi, pokud mi od téměř neznámých lidí přicházejí unifikované, rádoby vtipné, ‘lechtivé‘ e-maily. Nepotěší mne ani nejrůznější velkoobjemové aplikace obsahující notoricky známé odrhovačky a soby," říká Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu. Většina ostatních jí dává za pravdu.

"Obvykle tento druh přání neřeším a okamžitě je mažu. Je jich takové množství, že člověk nestíhá jejich obsah ani číst," svěřuje se Markéta Švedová ze společnosti Recruit CZ. To, že si rádoby vtipný e-mail nikdo nepřečte, je pro odesílatele často lepší. Někteří lidé se totiž po obdržení takových e-mailů pozastavují nad tím, jak se mohlo stát, že o vás dosud měli tak dobré mínění.

Co je zakázáno

Naprosto se vyhněte přeposílání takzvaných dopisů štěstí, kterých během svátků bývá v síti víc než dost. "Naštvou mne snad jedině e-maily typu ‘pokud nepošlete dál, něco špatného se vám přihodí‘, kterým ani v době svátků, ani jindy během roku opravdu nevěřím," Peter Weiss, jednatel Expert Elektro.

Podobně působí i rádoby vtipné řetězové e-maily. Některé sice mohou příjemce rozesmát, ale pokud jsou rozesílány hromadně, zbytečně zvyšujete riziko zneužití e-mailů ve vašem adresáři a ohrožení počítače spamem či viry.

"V podstatě stačí, abyste ze svého e-mailu poslali novoročenku a do kopie dali adresy všech 500 příjemců. Může se stát, že jeden z příjemců využije ostatní adresy k rozeslání nevyžádaných mailů," varuje Petr Čaník, který na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje podnikatelskou etiku. "Pravidlem je, že každý hromadný e-mail, i když je určen více lidem, má mít jen jednoho adresáta,“ zdůrazňuje.

Zapomeňte na roztomilá videa

Vyhněte se také raději rozesílání roztomilých videí a powerpointových prezentací se zasněženými horami. "Coby individuálním uživatelům nám to mnohdy ani nepřijde, ale veškeré takové nevyžádané zprávy (ať již v podobě ‘přátelských zábavných zpráv‘ či klasického spamu nebo hoaxu) zvyšují zatížení serverů a v konečném důsledku tak zvyšují náklady na provoz sítě. Dokonce se hovoří o tom, že až 90 procent e-mailů kolujících po světě jsou spamy," upozorňuje Petr Čaník.

Stejný problém může způsobit i příliš velká fotografie, ze které své přání vyrobíte. Před odesláním je tedy vhodné vždy kontrolovat velikost zasílaných fotografií. Pro běžné užití by měla dostačovat příloha o velikosti do 100 KB.

Nebezpečný Facebook

Podle Petra Čaníka se však "duch Vánoc a Nového roku" ve velké míře přenáší i na sociální sítě, především na Facebook. "Tato sociální síť zažila letos v České republice obrovský vzrůst. Pokud v říjnu 2008 bylo na Facebooku kolem 100 000, pak letos v lednu to bylo již 250 000 českých uživatelů. Na konci tohoto roku se toto číslo blíží již 1 900 000. Vzhledem k obrovskému nárůstu uživatelů na Facebooku předpokládám, že řada těchto nevyžádaných gratulací a možných hrozeb se nyní přesune právě na sociální sítě. Bohužel pokud se do takového šílenství zapojí i vaši přátelé, nevyhnete se mu ani vy," varuje.

Na Facebooku mohou být nebezpečné právě "aplikace", jako třeba různé kvízy, obrázkové motivy sněhových vloček, andělíčků apod. "Možnost zneužití vašich osobních informací zvyšujete právě bezmyšlenkovitým používáním takových aplikací," dodává. "Spam, který pak vaši přátelé dostanou, vypadá, jako byste jim osobně poslali své doporučení. Takto už například zneužíval osobní údaje seznamovací portál Badoo," upřesňuje Petr Čaník.

Ve facebookovských aplikacích také mohou být ukryty odkazy či přesměrování na virem infikované stránky. Rozkliknutí nevhodného odkazu může zavirovat počítač, což vede ke zneužití důvěrných a cenných informací. Nemusíte tedy ani otevírat e-mail, abyste do svého pracovního počítače pustili viry.

Zatímco ve větších firmách bývá IT odborník, v těch menších se spoléhají jen na antivirové programy. Ty vždy nefungují a můžete způsobit technické problémy v celé firmě. Pokud pak odborník přes IT odhalí, že firemní síť zkolabovala kvůli tomu, že jste si v pracovní době prohlíželi Facebook, nemusíte do nového roku vstupovat zrovna šťastně.