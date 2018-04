Posílí v tomto roce české akcie o 18%?

V uplynulém roce nebyl žádný z analytiků prorokem (viz jejich loňské odhady). Kdo by si taky začátkem minulého roku dokázal představit akcie Českého telecomu za 180 Kč nebo České radiokomunikace za 250 Kč? Nejpesimističtější odhad v loňském roce zněl na 8,5% růst pražské burzy. Co tedy hledat za propadem českého trhu? Hlavní příčiny již před několika dny uvedl ve svém komentáři Petr Kalina z Newton Investment – patří mezi ně především vývoj na světových burzách spolu s odkládanou (a v některých případech i nepovedenou) privatizací. Světlou výjimku tvoří akcie České spořitelny, Komerční banky a Philip Morris ČR, které zaznamenaly dvouciferné procentní přírůstky.

Nejúspěšnější a nejméně úspěšné domácí akcie v loňském roce přehledně zachycuje následující tabulka:

Vzestupy Ý Poklesy ß SPAD Akcie cena (Kč) meziroční změna Akcie cena (Kč) meziroční změna Philip Morris ČR 8 283 +44,0% ČEZ 77,54 -22,7% Česká spořitelna 296,5 +27,9% Unipetrol 45,04 -27,9% Komerční banka 1 036 +14,3% Český Telecom 362,5 -28,2% Č. radiokomunikace 348,8 -72,4% VEDLEJŠÍ TRH United Energy 579,6 +65,0% Energomontáže Lib. 97,97 -74,7% SSŽ 715 +53,4% Nová huť 26,90 -66,1% Česká zbrojovka 375,5 +43,3% Pražské pivovary 18 -60,7% Česká pojišťovna 2 975 +39,7% ETA 94,58 -60,6% Teplárna Ústí n. L. 260,7 +32,9% Zápč. plynárenská 1 450 -37,0% VOLNÝ TRH Obchodní sladovny 450 +360,8% FEZKO Servis 132,58 -80,4%

Zdroj: BCPP

Akcie by letos měly růst o 18%

Na sklonku minulého roku Fincentrum znovu oslovilo přední analytiky českého akciového trhu a požádalo je o odhady vývoje cen akcií v roce 2002. Po předpovědním fiasku v loňském roce se však většina analytiků vůbec nevyjádřila. Celkem tak přišly všehovšudy tři odpovědi. I pro tento rok jsou všechny optimistické a v průměru předpokládají, že index PX 50 posílí o 18% na hodnotu 466 bodů.

Odhady pro konec roku 2002:

Společnost Odhad hodnoty PX 50 Meziroční změna Wood & Company 480 +21,6% Atlantik FT 435 +10,2% Baader Securities 484 +22,7% Průměr 466 +18,2%

Mezi hlavní faktory ovlivňující pohyby cen akcií v tomto roce pak podle analytiků těchto společností bude patřit:

· celkové oživení hlavních kapitálových trhů (USA, Eurozóna) v druhé polovině roku 2002

· privatizace ČEZu, nalezení strategického partnera, a cena vysoce převyšující tržní cenu akcií;

· pokračující zlepšování hospodářských výsledků bankovních titulů (ČS, KB);

· zlepšení sentimentu na telekomunikační společnosti a možný prodej Českého Telecomu (v závěru příštího roku);

· osud dvou titulu ze segmentu SPAD – Č. radiokomunikací a Unipetrolu, kterým v obou případech hrozí rozděleni (de iure nebo de facto) a možné stažení z trhu, což by mělo negativní vliv na index;

· přibližování se termínu vstupu ČR do EU;

· parlamentní a senátní volby a

· vývoj úrokových sazeb ČNB, vývoj deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu a výše přímých zahraničních investic.

Zdali je optimismus analytiků na místě – to ukáže až čas. Jisté však je, že ani v tomto roce se nevyhneme závislosti na vývoji kapitálových trhů ve vyspělých zemích, které tak zůstanou hlavní determinantou dění na pražské burze.

Co považujete za nejžhavější tip pro tento rok vy? Jaká akcie podle vás přinese svým vlastníkům nejvíce radosti? A má vůbec ještě smysl investovat do českých akcií? Těšíme se na vaše příspěvky.