Poškození při nehodách často nevědí, na co mají nárok

Řidiči si většinou myslí, že se z povinného ručení platí jen škoda, kterou způsobili jinému vozidlu, nebo pokud naopak někdo poškodil to jejich. Advokátka Zuzana Špitálská, která se specializuje na vymáhání náhrady škody za úrazy vzniklé při motoristických kolizích, se už mnohokrát setkala s klienty, kteří vůbec nevěděli, že mohou zdravotní následky nehod alespoň částečně kompenzovat peněžním odškodněním. A to právě prostřednictvím povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel.

-Na co má člověk poškozený při dopravní nehodě nárok? Poškozenému vznikají nároky na náhradu věcné škody za věci zničené při dopravní nehodě i na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. To jsou výdaje, které vynaloží, aby se jeho zdravotní stav zlepšil. Například náklady na vydatnější stravu zraněného, pomoc ošetřovatelky či výpomoc třetí osoby v domácnosti a další.

- Poškozený má nárok i na bolestné, což je finanční odškodnění za bolest způsobenou poškozením zdraví, léčením a odstraňováním následků a ztížení společenského uplatnění. A to tehdy, pokud následky nehody nepříznivě dopadají na další život člověka - omezují ho v rodinném, společenském či sportovním životě. Rozsah ztížení společenského uplatnění se zjišťuje zpravidla jeden rok od úrazu.

- Kde má poškozený tyto peníze žádat? Všechny výše uvedené nároky lze uplatnit přímo u pojišťovny viníka. Pokud nevyhoví, může se poškozený obrátit na soud. U těžkých úrazů je nutné obrátit se na soud v každém případě, a to z důvodu dalšího zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Soud zpravidla zvýší odškodnění i u méně závažných úrazů, které ale mají významné následky na život poškozeného.

- Můžete objasnit, proč je vhodné se obrátit na soud, na konkrétním příkladu? Mimosoudně může získat poškozený od pojišťovny jako bolestné maximálně 36 tisíc korun, dohromady s odškodněním za ztížení společenského uplatnění to může být nejvýše 120 tisíc korun. O vyšším odškodněním rozhoduje soud. Na základě soudního rozhodnutí pak těžce poškozený člověk může dostat nad plnění pojišťovny částku přesahující jeden milion korun.

- Jak by měl poškozený postupovat? V každém případě by se měl účastník dopravní nehody, který utrpěl úraz, což nemusí být pouze řidič, který nehodu nezavinil, ale také spolujezdec, chodec, cyklista, účastník hromadné dopravní nehody ve vlaku či autobuse, obrátit kromě pojišťovny také na advokáta, který se touto problematikou zabývá a má s ní zkušenosti. Neměl by však otálet, protože hrozí promlčení. Promlčecí lhůta je dvouletá a počítá se od vzniku každého jednotlivého nároku.

