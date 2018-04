Ztratili jste kartu? Peníze vám do ciziny mohou přijít během minuty

Pokud jde o poslání nových peněz, nejjednodušší to mají ti, kdo jsou u větší bankovní skupiny. Například klient České spořitelny nebo UniCredit Bank prostě zajde do místní pobočky a vyzvedne si ze svého účtu peníze v hotovosti. Banka umí i poslat náhradní kartu, ale to se při klasické dovolené nevyplatí. Poplatek se pohybuje v řádu tisíců korun.

Western Union 470 000 provozoven v 200 zemích po celém světě, poplatky závisí na výši posílané částky. Posílaná částka / Poplatek: 0 - 1 325 / 350

1 325,01 - 2 650 / 400

2 650,01 - 5 300 / 550

5 300,01 - 7 950 / 700

7 950,01 - 10 600 / 850

10 600,01 - 13 250 / 1 000

13 250,01 - 19 875 / 1 167

19 875,01 - 26 500 / 1 267 Akce pro některé země - například Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora 0 - 2 600 / 160

2 600,01 - 5 200 / 240

5 200,01 - 7 800 / 390

7 800,01 - 26 000 / 797 Pozn.: částky v korunách

V případě, že vaše banka není k mání nebo víte, že na účtě nemáte dost peněz, je nejlepší obrátit se na své příbuzné či přátele, aby vám peníze poslali prostřednictvím Western Union.

Za pár minut máte peníze v ruce

Postup je následující: Příbuzný zajde v Česku do některé pobočky Western Union (bývají na poštách, ve směnárnách, v cestovních kancelářích) a vyplní tam formulář pro zaslání peněz. Předá ho spolu s posílanými penězi a s poplatkem pracovníkovi společnosti. Bude potřebovat i doklad totožnosti.

V pobočce zadají platbu do systému a vytisknou klientovi potvrzení o provedené transakci, na které je uvedeno kontrolní číslo, takzvané MTCN. Kamarád vám pak zatelefonuje a sdělí vám informace potřebné k výplatě. Peníze tak můžete mít během několika minut.

V cizí zemi zatím vy vyplníte formulář Příjem peněz. Uvedete stát, ze kterého jsou peníze posílány, očekávanou částku, jméno odesílatele a ono číslo MTCN, které kamarád získal na pobočce v Česku. I vy budete potřebovat doklad totožnosti. A dostanete hotovost buď v místní měně, nebo v eurech či dolarech.

Pokud jste spolu s penězi přišli i o doklady, je to řešitelná situace: pomůže správná odpověď na testovou otázku, kterou si domluvíte se zasílatelem.

Když zloděj uspěje

Blokaci karty nejsnadněji provedete telefonicky na lince své banky (viz. tabulka níže). Jestli vám kartu někdo ukradne a zneužije ji, máte v každém případě problém. Existuje sice odpovědnost podle zákona o platebním styku, podle které bude škodu hradit banka, ale má to několik podmínek:

karta musí být zneužita bez použití PIN (bezkontaktní a internetové platby),

ztrátu musíte nahlásit neprodleně - banky to obvykle chápou tak, že do 24 hodin

vaše spoluúčast je 150 eur (téměř 4 000 korun), to je škoda, kterou vám nikdo nenahradí.

Kde zablokovat kartu při ztrátě Banka Linka na zablokování Air Bank +420 547 134 134 / přímé spojení Česká spořitelna +420 956 777 901 / provolba 2 ČSOB +420 495 800 111 Era +420 495 800 121 / provolba 1 Equa +420 222 010 222 / přímé spojení Fio banka +420 224 346 777 / přímé spojení GE Money Bank +420 224 443 636 nebo +420 272 771 111 Komerční banka +420 955 512 230 mBank +420 246 017 777 Raiffeisenbank +420 412 446 400 / přímé spojení Sberbank +420 495 800 111 UniCredit Bank +420 221 210 031 a 420 221 210 012 Zuno +420 245 699 999 / přímé spojení v angličtině karty MasterCard + 1 410 581 9994 karty Visa +1 636 722 7111

Kdybyste chtěli mít větší klid a jistotu, že se vašim penězům nic nestane, můžete si platební kartu pojistit. Třeba u Komerční banky pořídíte pojistku za 348 korun ročně (pojištěny jsou všechny vaše karty, i ty vystavené u jiných bank na území ČR). Pojištění se vztahuje i na operace, u nichž byl nutný PIN, klient neplatí poplatky za vydání náhradní karty a pojištěny má i osobní věci, které byly ukradeny spolu s kartou, například mobil, klíče či doklady.