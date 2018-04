Poslední naděje na výnos mizí v nenávratnu

K turbulencím na těchto trzích přispělo především zvýšení sazeb (o 1 procentní bod na 7,5 %) v Maďarsku, jehož příčinou byla snaha maďarských monetárních autorit pomoci forintu na úroveň 250 forintů za euro. Ceny dluhopisů tak v Maďarsku poklesly jak u delších, tak u kratších splatností. Paradoxně největší neznámou v Maďarsku je v současnosti centrální banka, která rovněž úzce spolupracuje s ministerstvem financí.

Polsko se sice rovněž velkou většinou vyjádřilo pro vstup do EU, nicméně je z přistupujících zemí nejpomalejší v harmonizaci s právem unie. To a nutná reforma veřejných financí bude mít velké nároky na současnou vládu, která se potýká s nedostatkem důvěry. Minulý týden dokonce rezignoval ministr financí (za roční období již druhý) kvůli zklamání ve zlepšení ekonomické sféry. Nový ministr by měl více pokročit ve fiskální reformě a v současnosti přispět k uklidnění trhů. Rovněž polské dluhopisy reagovaly poklesem cen. V dalším týdnu se však očekává korekce a tedy pokles výnosů polských vládních dluhopisů.