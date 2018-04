Poslední šance na daňové přiznání, opozdilcům hrozí pokuta

Obecná lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je stanovena na 31. března. Kdo si nechá zpracovat přiznání daňovým poradcem, si ale může tuto lhůtu prodloužit až o tři měsíce. To je ovšem nutné nejpozději do konce března oznámit finančnímu úřadu. Jinak se poplatník ocitá v prodlení a hrozí mu níže uvedené sankce.

Výhodou je i posunutí data splatnosti daně

Posunutá lhůta o tři měsíce jednak poskytne čas navíc, ale také oddálí povinnost vypočtenou daň zaplatit. Což se může hodit hlavně tomu, kdo se koncem března přechodně ocitl v nepříznivé finanční situaci.

. Pozor na dvě věci Jako poplatníci, kteří si nechávají zpracovávat daňové přiznání poradcem, byste si měli dnes ověřit především dvě základní věci. Zkontaktovat poradce a ujistit se, že:

- daňové přiznání je hotové a buď podané na finanční úřad anebo alespoň je připravené dnes k podání



- znáte výši vypočtené daně a máte připraveny peníze na její uhrazení. Platit je možné převodem, v pokladně finančního úřadu anebo třeba vkladem na účet finančního úřadu na poště.



Pokud by se z nějakého důvodu nestihlo podání daňového přiznání v poslední červnový den, nabízí se správci daně možnost navýšit daň až o 10 procent. Při opožděné úhradě se poplatník navíc vystavuje nebezpečí, že bude muset platit úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá repo sazbě stanovené Českou národní bankou zvýšené o čtrnáct procentních bodů.

Nezapomeňte vyrovnat také sociální a zdravotní pojištění

Poslední červnový den je rozhodující pro podání přiznání a zaplacení daně. Tím ovšem povinnosti nekončí, protože je nezbytné vyrovnat se také s OSSZ a zdravotní pojišťovně. U zdravotního pojištění je potřeba podat přehled a zaplatit případné dlužné pojistné (pokud je vypočtené pojistné vyšší než zaplacené zálohy) nejpozději do osmi dnů po lhůtě pro podání daňového přiznání (v našem případě 8. červenec).

U OSSZ je čas na podání přehledu ještě měsíc po lhůtě pro daňové přiznání. V našem případě by tedy měl poplatník do 30. dubna oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, že si nechává zpracovat daňové přiznání daňovým poradcem. Tím by se mu lhůta pro podání přehledu prodloužila až do posledního červencového dne.