Poslední šance na výměnu marek

, aktualizováno

Ten, kdo si zatím nestihl vyměnit německé marky, rakouské šilinky, či další měny evropských zemí, které počátkem tohoto roku zavedly hotovostní používání evropské měny euro, by měl ještě v únoru zajít do banky. Německá marka například půjde v ČR vyměnit za koruny či eura jen do konce února.