Pospěšte si! Stavební spořitelny budou snižovat úroky z vkladů.

Stavební spořitelna Základní úroková sazba Zvýhodněná úroková sazba Další zvýhodnění Nárok na zvýhodnění po kolika letech spoření ČMSS 3% 3% 50,00% z připsaných úroků po přidělení cílové částky nebo po 5 letech ČSST 3% 3% - - HYPO - Nadstandard 1,6 2% 5% 1,00% z cílové částky po 5 letech HYPO - Nadstandard 1 2% 5% - po 5 letech HYPO - CL 3% 4,5% - po 5 letech Raiffeisen 3% 4% - po 5 letech VSS KB 3% 3% 50,00% z připsaných úroků po 5 letech Wűstenrot 2% nebo 3% 3% 40,00% z připsaných úroků po 7 letech

Pokud se v dohledné době chystáte uzavřít si smlouvu o stavebním spoření s cílem pouze spořit, tedy bez úvěru, pak moc neváhejte a uzavřete si ji co nejdříve. Zanedlouho budou totiž některé stavební spořitelny měnit své obchodní podmínky. Tyto změny se budou týkat také tzv. úrokových zvýhodnění. Pro klienty, kteří chtějí pouze výhodně spořit a neuvažují o úvěru ze stavebního spoření, je to zpráva nemilá. Tato úroková zvýhodnění či věrnostní prémie se totiž budou rušit nebo alespoň snižovat.Většina stavebních spořitelen dnes nabízí klientům, kteří se zřeknou nároku na úvěr ze stavebního spoření, vyšší úrokovou sazbu, kterou jim úročí vklady. Kromě toho mají stavební spořitelny stanoveny ještě další podmínky, které musí účastník splnit, aby získal na úrokové zvýhodnění nárok. Jednou z podmínek je spořit po určenou minimální dobu. Většinou je to pět let, což odpovídá tedy také minimální době spoření potřebné pro výplatu státní podpory. Další podmínkou může být např. nutnost uspořit celkově alespoň určenou procentní část cílové částky nebo nějakou stanovenou sumu v Kč či spořit tak, aby roční vklady odpovídaly nejméně dohodnutým pravidelným vkladům.A jakou formou je vypláceno toto úrokové zvýhodnění? V praxi buď stavební spořitelna účastníkovi, který splnil stanovené podmínky, zpětně přeúročí vklady onou zvýšenou úrokovou sazbou, nebo mu k dosud připsaným úrokům přidá navíc ještě např. jejich polovinu.Následující tabulka ukazuje přehled dnes platných úrokových zvýhodnění jednotlivých stavebních spořitelen:Podle zatím neoficiálních informací z různých zdrojů se dá předpokládat, že v létě nebo začátkem podzimu se budou v některých spořitelnách tato úroková zvýhodnění upravovat.(Modrá pyramida) pravděpodobně od 1.7.2001 zcela zruší úrokové zvýhodnění, které dosud činí 50% připsaných úroků. Kdo si tedy uzavře smlouvu do 30.6.2001, dostane - pokud se vzdá úvěru a bude spořit alespoň 5 let - k připsaným úrokům na svém účtu navíc 50% těchto úroků jako tzv. úrokové zvýhodnění. Ten, kdo si smlouvu uzavře po 30.6.2001, bude mít své vklady úročeny pouze 3% p.a.(Liška) chystá podobný krok. Také zde má dosud klient, který se vzdá po přidělení cílové částky nároku na úvěr ze stavebního spoření, nebo ukončí smlouvu výpovědí nejdříve po pěti letech spoření, nárok na dodatečné úrokové zvýhodnění. Také zde je ve výši 50% z částky všech dosud připsaných úroků na účtě stavebního spoření. A také zde se zřejmě bude v létě toto zvýhodnění rušit, takže se vklady budou úročit pouze 3%.u svého speciálního tarifu Nadstandard dosud nabízí pro klienty, kteří splní stanovené podmínky, dodatečné úrokové zvýhodnění od počátku trvání smlouvy ve výši 3 % p.a. (tzv. "věrnostní prémii"), celkově jsou tedy peníze úročeny 5% p.a. (Stanovenými podmínkami jsou: zříci se po vzniku nároku na přidělení úvěru ze stavebního spoření, smlouva existuje nejméně 5 let, roční vklady odpovídaly nejméně dohodnutým pravidelným vkladům (tj. 0,3 % z cílové částky) a zůstatek na účtu činí minimálně 20 000 Kč.) Od léta se tato věrnostní prémie sníží ze 3% na 2%, takže vklady budou celkově úročeny 4% sazbou.Ostatní stavební spořitelny zatím podobné změny zřejmě nechystají, jejich úrokové sazby pro klienty, kteří pouze spoří, jsou již dnes nižší. Např. Wűstenrot stavební spořitelna a ČS – stavební spořitelna své všeobecné obchodní podmínky již změnily v červenci 2000. Změněny byly právě výše úrokových sazeb.Tyto chystané změny nejsou ničím překvapivým. Úrokové sazby celkově za poslední roky hodně poklesly, vzpomeňme na ne tak dávné dvouciferné sazby termínových vkladů či vysoké sazby hypotéčních úvěrů, které jsou dnes minulostí. Proto se i stavební spořitelny tomuto vývoji přizpůsobují.Výhodou tohoto vývoje je v každém případě pokles úrokových sazeb úvěrů na financování bydlení, ať již jde o překlenovací úvěry stavebního spoření nebo hypoteční úvěry. Například již od června budou sníženy sazby i minimální akontace překlenovacích úvěrů právě u Všeobecné stavební spořitelny. Českomoravská stavební spořitelna již v únoru snižovala sazby překlenovacích úvěrů a také stanovila příznivější podmínky pro zajištění úvěrů. Podobné akce stavebních spořitelen lze očekávat i nadále.