Pospícháte na služby? Pořádně si připlatíte!

, aktualizováno

Platební karta do druhého dne, vyřízení hypotečního úvěru už za týden, řidičák za čtrnáct dnů? Klidně. Expresní služby sice šetří čas, ale vaši peněženku ne. Žijeme rychle a to, co nám nedávno stačilo do týdne, potřebujeme nejpozději do druhého dne, ale nejraději hned. Konkurence je zejména ve službách a ve větších městech veliká, a tak většinou není problém rychlou pomoc získat. Otázka zní jinak: za kolik?