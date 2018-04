Postihne nás všechny daň z investic?

Hlavním cílem slučování podílových fondů je snaha investičních společností na jedné straně minimalizovat náklady na správu a na straně druhé potom možnost větší diverzifikace portfolia. V konečném důsledku by na těchto krocích měl vydělat klient, avšak probíhající proces slučování se neobešel bez zastavení obchodování s podílovými listy. Jak na to reaguje časový test?

Š estiměsíční časový test pro celou skupinu včetně podílových listů

Podílové listy patří do skupiny cenných papírů společně s akciemi, dluhopisy, investičními kupóny, opčními listy, směnkami a šeky. Příjmy z jejich prodeje jsou v případě fyzických osob – občanů osvobozeny od daňových povinností v případě, že doba mezi jejich nákupem a prodejem překračuje dobu šesti měsíců. Automaticky jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace.

V této souvislosti je třeba důsledně vymezovat rozdíl mezi fyzickou osobou – podnikatelem a občanem. Pokud podílové listy koupí podnikatel a zároveň je zařadí do obchodního majetku (účtuje o nich) – tak na příjmy z prodeje cenných papírů nelze uplatnit zmiňovaný půlroční časový test. V případě, že cenné papíry zařazené do obchodního majetku prodá, pak je automaticky zařazuje do dílčího základu daně podle paragrafu 7. I v případě vyřazení těchto cenných papírů z obchodního majetku a uplynutí půlročního testu od vyřazení není příjem z následného prodeje cenných papírů osvobozen. Nutnou podmínkou je uplynutí časového testu od vyřazení z obchodního majetku a zároveň ukončení jeho podnikání.

Občan investující do výše uvedených cenných papírů a realizující příjem z prodeje zahrnuje příjmy z jejich prodeje do dílčího základu „ostatní příjmy“ podle paragrafu 10 ZDP. Učiní tak ovšem pouze v případě, že doba mezi nabytím a prodejem předmětných cenných papírů nepřekročí několikrát zmiňovanou dobu šesti měsíců. V opačném případě je takový příjem osvobozen. Investoři do otevřených podílových fondů si ovšem v souvislosti s uplatněním tohoto časového testu mohou položit otázku, zda události kolem přeměn či slučování podílových fondů mají na běh časového testu nějaký vliv.

Na tyto eventuality reaguje zákon o daních z příjmů takto:

Při zrušení podílového fondu jsou příjmy z prodeje PL osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím PL a dnem vyplacením podílu dobu šesti měsíců.

Situace, kdy se šestiměsíční časový test nepřerušuje:

Při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond

Při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond

Při změně obhospodařovatele podílového fondu

Při sloučení a splynutí podílových fondů

Při sloučení, splynutí a rozdělení investičního fondu



Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že přerušení obchodování související se slučováním fondů nemá žádný vliv na běh časového testu nutného k osvobození poplatníka od daňových povinností.

Co je dnem nabytí cenných papírů?

Pro zahájení běhu časového testu je rozhodující určení dne nabytí cenných papírů. V případě zaknihovaných cenných papírů je rozhodným dnem den registrace převodu nebo přechodu provedených Střediskem cenných papírů na účtu majitele. U cenných papírů majících listinnou podobu je rozhodným dnem den převzetí. Zajímavou situaci nabízí zdědění cenných papírů. V tomto případě není rozhodující datum převzetí cenných papírů nebo zápis na majetkový účet ve Středisku, nýbrž časový test začíná běžet smrtí zůstavitele. Co tedy dělat při nesplnění časového testu?

Z trátu a zisk z prodeje lze kompenzovat pouze u cenných papírů

Pokud poplatník neúčtující o cenných papírech realizuje v průběhu zdaňovacího období více prodejů cenných papírů, může si zisky i ztráty z nich vzájemně započíst. Dílčím základem daně je v takovém případě příjem z prodeje snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Vzájemný zápočet lze ovšem uplatnit pouze u jednoho druhu příjmů.

Příklad 1: Poplatník ve zdaňovacím období uskutečnil dva na sobě nezávislé prodeje podílových listů. V případě prvního prodeje realizoval na transakci zisk 25.000 Kč (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou) a na druhé transakci realizoval ztrátu (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) ve výši -11.000 Kč. Ani v jednom případě nedodržel podmínky délky trvání časového testu. Obě tyto transakce v jeho případě budou podléhat dílčímu základu „ostatní příjmy“ dle paragrafu 10. Vzhledem k tomu, že se jedná o shodný druh příjmu, tak obě transakce lze pro daňové účely započíst a dílčí daňový základ bude činit (25.000 – 11.000) 14.000 Kč.

Příklad 2: Poplatník ve zdaňovacím období dosáhl v rámci paragrafu 10 „ostatní příjmy“ dvě operace. Příležitostně pronajal Mikrobus, z čehož realizoval příjem 35.000 Kč a realizoval ztrátu při prodeji PL ve výši 12.000 Kč. Výsledný dílčí základ dle paragrafu 10 tohoto poplatníka bude činit 35.000 Kč, neboť nelze vzájemně kompenzovat různé druhy příjmů.

Prodáváte podílové listy před uplynutím časového testu nebo ho výhradě dodržujete? Těšíme se na vaše názory.