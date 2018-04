Postižení: zaměstnání hledejte s podporou

Mentální či tělesné postižení, duševní nemoc nebo sociální znevýhodnění. To jsou faktory, které uchazečům o zaměstnání ztěžují podmínky na trhu práce. Zmírnit tyto překážky se snaží agentury podporovaného zaměstnávání. „Našim klientům nabízíme podporu při hledání práce – od procházení inzerátů přes pohovor až po asistenci v prvních měsících v zaměstnání,“ popisuje pracovní konzultantka Kateřina Pešková z programu podporovaného zaměstnávání Společnosti Duha. Program se specializuje na lidi s mentálním postižením. Zapojit se může každý, podmínkou však je, aby si chtěl práci aktivně hledat a do agentury docházel na pravidelné konzultace. „Pokud ho k tomu dotlačí okolí a on sám o práci příliš nestojí, obvykle to velmi rychle poznáme,“ tvrdí Pešková.

Telefonát nanečisto

Jak podpora při hledání práce probíhá? „Někteří lidé sem přijdou neinformovaní a čekají, že jim budeme místo sami hledat nebo že už je pro ně dokonce připravené,“ říká Kateřina Pešková. „Tak to ale není. Snažíme se podporovat jejich samostatnost, procházíme s nimi celým procesem hledání práce. Učíme je hledat na internetu, ve Zlatých stránkách, vytipujeme konkrétní firmy, do kterých pak klienti píšou dopisy.“

Pracovní konzultanti je naučí sestavit motivační dopis, vytvořit správně životopis či si podat inzerát. Klienti se také připravují na pohovor a učí se správně telefonovat. „Máme tady dva telefony, každý v jedné místnosti, a zkoušíme, jak zavolat do firmy,“ říká Pešková. Klienti se také účastní pravidelných jobklubů, kde se pracuje ve skupině. Sami si určují témata, o kterých se bude hovořit.

Celý program trvá dva roky, podpora pokračuje i po nástupu do zaměstnání. „Pomáháme klientům zorientovat se na pracovišti, vytvořit si vztahy s kolegy. Vysvětlujeme jim to, co je pro ně obtížné pochopit. Pro ostatní zaměstnance jsme zase takovým vzorem, jak se k těmto lidem chovat,“ vysvětluje Pešková.

Podpora i pro další

Do podobných programů se mohou zapojit i uchazeči o práci s jinými handicapy. „Našimi klienty jsou lidé, kteří mají obecně nějaké zdravotní postižení, ať už smyslové, tělesné, psychické či mentální,“ říká Kamila Staňková, vedoucí programu podporovaného zaměstnávání Agentury Pondělí ve Šluknově. „Okrajovou skupinou jsou také lidé sociálně znevýhodnění, kteří nejsou schopni práci hledat nebo si ji dlouhodoběji udržet, třeba pro sníženou inteligenci.“ Program trvá stejně jako v Duze dva roky a pokračuje i po nalezení místa. „Zejména duševně nemocní si však často přejí, abychom zůstali v ústraní, nechtějí, aby je naše přítomnost na pracovišti stigmatizovala,“ říká Staňková. Takovým klientům pak agentura pomáhá prostřednictvím konzultací.

Mentálně postižení však asistenci podle Peškové vítají. Pokud to potřebují, agentura jim pomáhá i po skončení programu. „Když se v práci vyskytne problém, může nám klient zavolat i potom. Ptáme se ho, zda mu nebude vadit, když zavoláme zaměstnavateli. Je-li tam opravdu nějaký problém, snažíme se ho společně řešit,“ dodává Pešková.

Kontakty

Společnost Duha – Podporované zaměstnávání Zborovská 38 (vchod ul. Malátova) 150 00 Praha 5-Smíchov, tel: 257 313 986, e-mail: pz@duha.nsnet.cz, web: www.spolecnostduha.cz/spolecnost/pz.htm

Agentura Pondělí T. G. Masaryka 575, 407 77, Šluknov, tel.: 412 398 021, e-mail: info@agenturapondeli.cz, web: www.agenturapondeli.cz