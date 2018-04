Postoupení pohledávky podle nového občanského zákoníku

Oznámení postoupení pohledávky

V rámci nového občanského zákoníku se již nesetkáme s povinností postupitele oznámit dlužníkovi bez zbytečného odkladu postoupení pohledávky. Vypuštěním této povinnosti ale nedojde k žádné změně ve smyslu potřeby oznámit dlužníkovi postoupení. Pokud by postupitel dlužníka o postoupení pohledávky nevyrozuměl nebo dokud by postupník jako nový věřitel pohledávky postoupení dlužníkovu neprokázal, byl by dlužník oprávněn stále plnit původnímu věřiteli. Shodný princip se uplatní také v případě osob, které dluh zajišťují zástavním právem, ručením či jiným způsobem.

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník Postoupení pohledávky § 1879 Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).



§ 1880



(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.



§ 1881 (1) Postoupit lze pohledávku, kterou lze zcizit, pokud to ujednání dlužníka a věřitele nevylučuje.

(2) Nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil.



§ 1882



(1) Dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná.

(2) Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve.



§ 1883



Postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, dokud jí postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže.



§ 1884



(1) Dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení. Své vzájemné pohledávky vůči postupiteli může dlužník namítat i vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.

(2) Jestliže však dlužník proti poctivému postupníkovi uznal pohledávku jako pravou, je povinen jej uspokojit jako svého věřitele.

Ručení za postoupenou pohledávku

Nově je upraveno ručení postupitele vůči postupníkovi za postoupenou pohledávku. Nyní platí, že postupitel ručí za dobytnost postoupené pohledávky do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu postupníkovi písemně zavázal. Takové ručení tedy nastává pouze v případě dohody stran. Podle nové právní úpravy nastává ručení postupitele za dobytnost pohledávky přímo ze zákona. Pro uplatnění ručení ovšem nadále zůstává nezbytné, aby bylo postoupení pohledávky úplatné. Podstata změny tak spočívá v tom, že ručení nastupuje na základě zákona. Zákonné ručení má však dvě výjimky. Ručení nebude platit, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Bohužel jednotlivé výrazy nejsou nikde zákonem přesně specifikovány či definovány, což může přinést nejasnosti. Termín budoucí pohledávky by měl být zřejmý, ovšem u výrazů nejistá a nedobytná pohledávka to bude výrazně problematičtější. Určitě je možná obecná interpretace těchto pojmů, ale stanovení jejich skutečné šíře, resp. vymezení, jakých případů se budou týkat, bude nejspíše až otázkou rozhodovací praxe soudů. Druhá výjimka, kdy postupitel nebude odpovídat za dobytnost postoupené pohledávky, je dána tehdy, pokud se pohledávka stala nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením postupníka. V těchto případech je na místě, aby byl postupitel zákonem chráněn, neboť nemůže odpovídat za něco, co nemůže nijak ovlivnit. Nebezpečí náhody je tak správně přenášeno na postupníka, který s pohledávkou disponuje. Stejně tak nemůže odpovídat postupitel ani za pasivitu nebo liknavost postupníka, když nedopatření může být postupníkovi přičteno, jestliže pohledávku po její splatnosti nevymáhá bez zbytečného odkladu nebo pokud odloží splatnost pohledávky. Důležité je ovšem upozornit, že strany si mohou smluvně vyloučit uvedené ručení, které by jinak automaticky nastoupilo ze zákona. Bude tedy možné se na základě dohody postupitele a postupníka odchýlit od zákonné úpravy ručení.

Odpovědnost za vady pohledávky

Odpovědnost za vady pohledávek dozná také vítaných změn. Dle dosavadní úpravy v občanském zákoníku nebylo totiž zcela zřejmé, zda lze v případě vady postoupené pohledávky uplatnit nárok na náhradu škody, anebo současně také specifické nároky v rámci odpovědnosti za vady. Uvedená nejednoznačnost mohla být překonána ideálně dohodou stran ve smlouvě o postoupení pohledávky. Nově však nebude nutné výslovně odpovědnost za vady pohledávky sjednávat, když postupník bude mít přímo ze zákona možnost uplatnit například nárok na přiměřenou slevu z úplaty nebo nárok na odstoupení od smlouvy.

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník § 1885 (1) Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná.

(2) Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením postupníka. Nedopatření lze postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.

(3) Jinak platí o právech a povinnostech postupitele a postupníka přiměřeně ustanovení § 1914 až 1925; vadu pohledávky však musí postupník u postupitele vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl a měl zjistit.



§ 1886



(1) Na žádost postupníka může postupitel vymáhat postoupenou pohledávku svým jménem na účet postupníka; bylo-li postoupení pohledávky dlužníkovi již oznámeno nebo prokázáno, může postupitel pohledávku vymáhat, pokud prokáže souhlas postupníka a pokud postupník pohledávku sám nevymáhá.

(2) Vymáhá-li postupitel pohledávku, může dlužník namítat proti ní své vzájemné pohledávky, jež má vůči postupiteli, nikoliv však pohledávky, jež má vůči postupníkovi.

Globální cesse

Další pozitivní změnou bude výslovně stanovená možnost postoupení souboru pohledávek, tzv. globální cesse. Takto bude možné postoupit nejen pohledávky stávající, ale také pohledávky budoucí. Postoupení souboru pohledávek bude podmíněno dostatečnou určitostí, především se bude jednat o pohledávky určitého druhu, které vznikají věřiteli v určité době, nebo se bude jednat o různé pohledávky z téhož právního důvodu. Globální cesse byla podle stávající judikatury možná pouze za poměrně přísných podmínek a v případech budoucích pohledávek v podstatě nepřípustná. Bylo tak nezbytné při postoupení většího počtu pohledávek uplatnit požadavek dostatečné určitosti při vymezení postupovaných pohledávek. Muselo být tudíž jednoznačně a bez pochybnosti zjistitelné, jaké pohledávky představují individualizovaný předmět postoupení. V praxi to přinášelo značné administrativní problémy a nutnost vytváření zbytečně podrobné dokumentace s obsáhlými seznamy dílčích pohledávek. Zákonným umožněním tzv. globální cesse dojde ke zjednodušení dosavadního problematického stavu, kdy se z důvodů právní nejistoty v postupní dokumentaci složitě a podrobně popisovaly jednotlivé pohledávky. Podstatný přínos pak spočívá ve výslovném připuštění možnosti postupování budoucích souborů pohledávek. Pohledávky budou tedy postoupeny okamžikem jejich vzniku a není je proto třeba postupovat zvlášť. Postupování souboru pohledávek tak bude určitě jistější a současně snazší.

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník § 1887 Postoupení souboru pohledávek Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.

Vícenásobná cesse

Možnost tzv. vícenásobné cesse, kdy věřitel postoupí stejnou pohledávku více subjektům, je i v rámci nového občanského zákoníku nepřípustná. Bylo nicméně zapotřebí stanovit ochranu dlužníka, vůči kterému bude účinné to postoupení, o němž se dozvěděl nejdříve. Význam by měl směřovat především k jistotě dlužníka, kterému z postupníků má plnit. Změny v úpravě postoupení pohledávek od počátku příštího roku můžeme určitě hodnotit pozitivně, neboť vychází vstříc především potřebám stávající praxe.