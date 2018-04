Poštovní spořitelna a její Eurogiro

K lady:

- nyní lze zasílat peníze do Belgie, Chorvatska, Japonska, Kanady, Lucemburska, Maďarska, Německa, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Španělska, Švýcarska, Turecka a na Slovensko.

- přijímat lze peníze zasílané ze všech jmenovaných zemí

- služba je určena klientům i neklientům banky

- Službu mohou využívat fyzické osoby i podnikatelé, občané ČR i cizinci

- peníze lze odeslat z každé pošty v ČR

- pokud bude platba bezhotovostní zaslána v režimu SHA (plátce hradí poplatky své bance a příjemce té své, popř. zprostředkujících bank), poplatek je pouze 100 Kč

- Peníze na Slovensko lze posílat bezhotovostně za 50 Kč

- Platba do zahraničí je doručena do tří dnů od data podání

Z ápory:

- Do Portugalska, Maďarska, Chorvatska, Rumunska, Řecka a Španělska lze peníze zasílat pouze jako platby určené k výplatě v hotovosti

- Platby do jednotlivých zemí jsou omezeny různými limity od 1500 EUR do Chorvatska po Kanadu, kde limit není stanoven