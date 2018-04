Poštovní spořitelna snížila cenu balíčku pro podnikatele

Klady:

+ program jako jediný balíček pro podnikatele v dané cenové relaci obsahuje homebanking, který bývá zatížen nemalými poplatky; stejně tak může klient zadarmo využívat internetbanking a GSM Banking

+ v měsíčním paušálu je obsaženo vedení eurového účtu (Eurokonto)

+ nízké poplatky za tuzemské platební příkazy zadané elektronicky (v rámci skupiny ČSOB 1 Kč, do jiné banky v ČR 2 Kč) a výhodné zahraniční platby do vybraných zemí se službou Eurogiro

+ do 31.7. 2006 probíhá akce se zvýhodněnou sazbou povoleného přečerpání k Postkontu

+ možnost požádat o Postkonto přes web a zřídit jej díky návštěvě poradce

Zápory:

- v rámci paušálu je zdarma vedení embosované karty pouze v prvním roce – dále klient platí 500 Kč ročně, je tedy nutné k paušálu připočítat cca 42 Kč měsíčně (u elektronické karty 22 Kč)

- pro podnikatele nejsou určeny všechny pošty; některé produkty (úvěry, záruky apod.) jsou poskytovány pouze ve 13 regionálních centrech Poštovní spořitelny či na vybraných obchodních místech

- není k dispozici telebanking pro provádění aktivních operací

- Poštovní spořitelna vede účty pouze v českých korunách a eurech