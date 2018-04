Postup, jak správně napsat životopis

, aktualizováno

Vaším prvním kontaktem s vybranou firmou bude zřejmě životopis nebo průvodní dopis. Je dobré si uvědomit, že právě životopis může být tím, co rozhodne o vašem přijetí do firmy. To, jak dokážete zaujmout, máte tedy z velké části ve vlastních rukou.