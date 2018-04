Postup při uzavření smlouvy

Dříve, než se rozhodnete zaplatit cestovní pojištění, porovnejte si nabídku více pojišťoven. Například na www.top-pojisteni.cz si po vyplnění formuláře prohlédnete, co pro vás jednotlivé pojišťovny připravily.

Kde se pojistit a kdy nejpozději

Můžete zajít osobně na pobočku, pojistit se on-line přes internet či telefonicky, u Generali pojišťovny i prostřednictvím SMS. U většiny pojišťoven stačí uzavřít smlouvu den před odjezdem, pro sebe i v den odjezdu v pobočce nebo i na internetu. Ale pozor, pojištěni jste až potom, co zaplatíte, tedy pokud nemáte přímé bankovnictví a budete platit převodem, počítejte s několikadenním vyřízením.

Kdo se může pojistit a co bude potřebovat

Obecně platí, že se nemusíte pojistit sami, může to za vás udělat i druhá osoba. Pokud uzavřete smlouvu přes internet, stačí vyplnit jména, rodná čísla a adresy všech pojišťovaných. To samé po vás budou chtít v pobočkách pojišťoven při osobním jednání. Využijete-li pojištění na poslední chvíli na letišti, prokážete se platným cestovním pasem. Chcete-li si pojistit storno zájezdu, musíte to provést v den, kdy zájezd zaplatíte.

Co dělat v cizině

Při uzavírání smlouvy obdržíte kromě smlouvy i kartičku asistenční služby, na které jsou všechna důležitá telefonní spojení. Pro jistotu si čísla napište i někam jinam a uschovejte. Součástí smlouvy jsou také podmínky, které se rozhodně vyplatí důkladně prostudovat. Dále dostanete Prohlášení ošetřujícího lékaře, formulář, který dáte doktorovi při ošetření k vyplnění.

ZÁJEZD

Máte právo znát veškeré podrobnosti ZÁJEZD

Když onemocníte, kontaktujte asistenční službu. Některým je možné volat i na účet volaného či rozhovor omezit na nejnutnější dobu a pracovníci služby vám potom zavolají zpět. Jsou vám k dispozici 24 hodin denně, hovoří česky a doporučí lékaře či zprostředkují ošetření v lékařském zařízení, zajistí odvoz do nemocnice, případně domů. Budete-li platit například za léky v lékárně v hotovosti, nechte si všechny účty, pojišťovna vám je následně proplatí. Po návratu z dovolené (do 30 dnů) vyplníte oznámení o škodě, každá pojišťovna má svůj formulář, který jde i stáhnout z internetových stránek, přiložíte k němu originály paragonů, pokud jste něco platili v hotovosti, lékařskou zprávu a zašlete na adresu pojišťovny.

Jak lze ušetřit

Většina pojišťoven nabízí slevy pro děti. Další úsporu, deset, ale i více procent, získáte tím, že smlouvu uzavřete přes internet. Kdo má uzavřené povinné ručení či pojištění majetku u Kooperativy, získá cestovní pojištění se 75procentní slevou. U Allianz se při pojištění tří a více osob na jednu smlouvu cena snižuje o minimální pojistné.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny, jestli pro vás nemá při uzavření cestovního pojištění nějaké výhody. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí slevu pro rodiny, zvýhodnění pro dárce krve či 10procentní slevu u Generali, Oborová zdravotní pojišťovna pojištění dětí a mládeže zdarma, klienti České národní zdravotní pojišťovny mají u Kooperativy slevu 10 procent. Zvýhodnění pro své pojištěnce nabízejí také Vojenská zdravotní pojišťovna a Revírní bratrská pokladna.