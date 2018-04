Postup při změně zaměstnání

Pokud se zaměstnanec rozhodne odejít, jak to má oznámit zaměstnavateli?



Rozhodně nedoporučuji odejít z minuty na minutu ­ jestliže se na tom se zaměstnavatelem přímo nedohodnete ­ protože pokud by mu v případě takového jednání vznikla škoda, může ji na zaměstnanci vymáhat i soudní cestou. Nejjednodušším způsobem je dohodnout se na skončení pracovního poměru. Taková dohoda by měla mít písemnou formu a obsahovat přesné datum skončení pracovního poměru. Důvod odchodu zaměstnance je potom zmíněn pouze v případě, že zaměstnanec jeho uvedení v dohodě požaduje.



Často však dochází k tomu, že zaměstnavatel o takovou dohodu zájem nemá, co potom?



Pokud zaměstnanec nemá důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru, nezbývá mu než podat výpověď. Opět musí být zachována písemná forma a výpověď musí být řádně doručena zaměstnavateli. Pokud ji bude zaměstnanec předávat osobně, neměl by zapomenout pořídit si předem kopii výpovědi a dát si podepsat její převzetí. Ve výpovědi nemusí uvádět žádný důvod svého odchodu.



Stane se, že zaměstnanci jeho nové přislíbené zaměstnání nakonec nevyjde. Může již podanou výpověď nebo podepsanou dohodu stáhnout?



Tak jednoduché to není. S takzvaným zpětvzetím totiž musí zaměstnavatel opět písemnou formou souhlasit. Pokud tedy budete přemýšlet o změně zaměstnání, pořádně zvažte všechna pro a proti.



Zmínila jste ještě formu okamžitého zrušení pracovního poměru. Kdy je k tomu důvod?



Zaměstnanec může tento způsob ukončení pracovního poměru užít ve dvou případech. Když nemůže dle lékařského posudku svou práci dál vykonávat bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel jej nepřevede na jinou práci, a dalším důvodem je nevyplacení mzdy nebo její náhrady do patnácti dnů po uplynutí její splatnosti. Ale opět upozorňuji na povinnou písemnou formu, která tentokrát musí obsahovat i přesné skutkové vymezení důvodu.