Posudek KCP: Quantum položil Takáč

"Takáč přitom u výslechu uvedl, že kapitálovému trhu vůbec nerozuměl," řekl státní zástupce Boris Havel z odboru závažné finanční a hospodářské kriminality.

Takáč podle obvinění za několik let vylákal nabízením takzvaného Spořitelního účtu správy akcií od asi 28 000 klientů v desítkách poboček v zemi 2,2 miliardy korun.

Za 1,3 miliardy koupil od spřízněných firem neveřejně obchodovatelné cenné papíry, které nelze obratem prodat a vyplatit klienty.

Podle Havla expertiza KCP potvrzuje vše, co se Takáčovi klade za vinu. Mimo jiné potvrdila i podezření, že firma až do roku 2001 neoddělovala finanční prostředky KTP od peněz klientů.

"S penězi klientů přitom nakládali tak, jak se jim zachtělo," míní Havel.

Rovněž se prokázalo, že firma nakupovala za peníze klientů akcie, z nichž ty kvalitní místo na jejich účet připsala na svůj, uvedl Havel.

Za účast na podvodu je stíhán i poslední šéf představenstva KTP a někdejší ředitel jihlavské pobočky zkrachovalé Pragobanky Oldřich Bakus.

Úřady zajistily veškeré majetkové účty KTP a desítky milionů korun na účtech zkrachovalé firmy i třetích osob. Na Kanárských ostrovech Takáčovi zabavily luxusní vilu a jeden z jeho účtů.

Havel rozhodl o zajištění veškerého, i budoucího Takáčova majetku. Stížnost obviněného soud zamítl.

Takáčovi vyprší 9. května lhůta, v níž může pobývat ve vazbě. Pokud se do té doby nedostane kauza s obžalobou k soudu, bude propuštěn na svobodu. Ve vazební věznici je kvůli obavě, že by mohl zmizet do zahraničí.