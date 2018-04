Posuzujte jen podle odvedené práce

Že je u vás takové zacházení samozřejmostí? Je to možné. Ale jen tak pro zajímavost si spočítejte, jaké počty žen a mužů máte ve vedoucích pozicích, a jak to vypadá, když jdete ve firemní hierarchii stále výše.

A také si udělejte mzdový audit, abyste zjistili, jak a za co jsou u vás placeni muži a jak ženy. Výjimky samozřejmě existují, ale když se podíváte na statistiku, zjistíte, že je u nás žen na nejvyšších pozicích stále velmi málo a jejich počty rapidně ubývají s tím, čím vyšší je pozice a oč prestižnější (a více placené) místo se jedná. A že ženy mají průměrně o čtvrtinu nižší platy než muži, ale čím vyšší pozici a vzdělání mají, tím více se rozdíl prohlubuje.

V řadě z nás jsou totiž - ať už vědomě či podvědomě - stále zakořeněné stereotypní představy o tom, že žena se přece jen na vedoucí pozici moc nehodí, protože má doma ještě druhou směnu a ke konci pracovní doby už stejně myslí na to, co uvaří k večeři. Na druhou stranu ženy samy se do výběrových řízení na vedoucí místa často ani nehlásí, protože jsou přesvědčené, že by se to stejně nepovedlo. A každá personální agentura vám potvrdí, že za stejné pozice si ženy automaticky říkají o nižší platy než muži.

Jenomže lidi je třeba posuzovat podle individuálních schopností. Stereotypní představy o vlastnostech žen a mužů sice stále přežívají, ale při důkladném zkoumání zjistíte, jak ošemetné jsou: stačí se například seznámit s argumenty odpůrců vysokoškolského studia žen zhruba před 100 lety, kteří tvrdili, že ženino fyzické i psychické zdraví je příliš křehké na to, aby náročnost vysokoškolského studia uneslo.

Dnes v podstatě neexistuje obor, kam by ženy nepronikly. Přisuzovat tedy jedincům určité vlastnosti jen na základě příslušnosti k jednomu či druhému pohlaví nikomu neprospěje. Naopak, pro vás jako pro šéfku či šéfa je přece nejlepší poznat své lidi podle toho, co nejlépe umějí. Potom jim můžete dát práci, pro kterou mají ty nejlepší předpoklady a která je nejvíce baví, což vede k těm nejlepším výkonům. A když je za to podle skutečného výkonu také odměníte, budete mít zaměstnance i zaměstnankyně vysoce motivované, maximálně spokojené a loajální.



(O autorovi- Michaela Marksová-Tominová, zabývá se rovnými šancemi)