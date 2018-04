Potěší Erste tuzemské investory?

Český kapitálový trh

Akciový trh můžeme rozdělit na dvě části, primární a sekundární. Můžeme konstatovat, že v ani jedné z těchto částí neplní český kapitálový trh svou úlohu. Primární trh, upisování akcií na veřejném trhu s cílem získat prostředky pro založení nebo další rozvoj společnosti, v České republice neexistuje. Akcie na kapitálový trh vstoupily umělou cestou při privatizaci, avšak z počtu akcií v řádu tisíců zůstalo na burze k dnešnímu dni pouhých 84 titulů. Sekundární trh, tedy obchodování s akciemi, pomalu skomírá. Většina akcií je nelikvidních a ani šest SPADových titulů nepředstavuje dostatečnou likviditu, nehledě na možnosti diversifikace.

Představení a výsledky Erste Bank

Nejprve nutno podotknout, že na pražské burze se bude obchodovat se stejnou emisí (stejné ISIN), jaká je již kotována na burze ve Vídni. To bude mít na obchody na pražské burze rozhodující vliv.

Zdroj: Wood & Company

Erste Bank je rakouská bankovní skupina, která se rozhodla expandovat na trhy ve střední Evropě. Erste Bank získala podíly v České a Slovenské spořitelně, banky v Maďarsku a Chorvatsku. Skupina Erste Bank je velice široká, Erste Bank má mimo jiné podíly v 55 spořitelnách, nejnovější akvizice jsou již zmíněná chorvatská Riječka banka (konsolidována 29. dubna 2002) a Tiroler Sparkasse (28. prosince 2002). Celá skupina tak má přes 10 milionů zákazníků. Strategické cíle Erste Bank představují:

Využít podnikatelský potenciál v Rakousku

Stavět na roli vedoucí banky skupiny rakouských spořitelen a v rámci tohoto sektoru se snažit o těsnější spolupráci a koordinaci a tím dosáhnout nižších nákladů a růstu zisku

Rozvoj podnikání ve střední Evropě a zachování vedoucí pozice v poskytování služeb drobné klientele (dosažení alespoň 20% podíl na trhu s 40 mil. potenciálních klientů)

Nabízet on-line přístup ke svým produktům

Zaměstnanci celkem 28 222 Bankovní pobočky Rakousko 315 v Rakousku 7 425 Česká rep. 684 v České spořitelně 13 341 Slovensko 441 ve Slovenské spořitelně 5 856 Maďarsko 66 ostatní 1 600 Chorvatsko 34 Zdroj: Výroční zpráva Erste Bank, údaje k 31.12. 2001

Konsolidovaná bilanční suma dosahuje výše 121,1 mld. EUR (k 30. červnu 2002, což představuje 40,7% nárůst oproti konci roku 2001). Největší nárůst zaznamenala v segmentu retailového bankovnictví a nemovitostí, hlavně díky silnému přispění České spořitelny a částečně nové konsolidaci chorvatské Riječka banky. ROE v tomto segmentu vzrostlo meziročně z 5,5% na 13,6%. Výnosnost vlastního kapitálu celé skupiny činí 12,9%. Čistý úrokový příjem vzrostl meziročně o 82% na 1 219,2 mil. EUR a čistý příjem z poplatků vzrostl o 68,9% na 469,5 mil. EUR.

Za rok 2001 si Erste Bank připsala 223,3 mil. EUR čistého zisku, což odpovídá 4,47 EUR výnosu na akcii. (Čistý zisk skupiny za první pololetí 2002 dosáhl 110,9 mil. EUR, což je 2,8% meziroční nárůst.)

Srovnání tržních kapitalizací bank a ukazatele P/E BANKA Tržní kapitalizace v mil. EUR P/E Dividendový výnos 2000 2001 2002E 2003F 2000 2001 2002E 2003F Deutsche Bank 30 410 4 44,8 13,8 9,4 2,13% 2,66% 2,68% 3,07% Societe Generale 17 813 8,9 12,1 8,2 6,5 4,02% 5,54% 5,64% 6,53% Unicredito Italiano 21 272 17,8 16,6 11 9,5 2,59% 4,11% 4,40% 4,99% KBC Bank 9 368 7,2 12 8,4 7,5 3,09% 3,51% 3,99% 4,50% Commerzbank 3 970 14,1 137,6 7,6 6,1 3,14% 5,40% 5,40% 7,02% Bankinter 1 682 42,7 28,4 14,2 12,4 1,24% 3,92% 4,01% 4,23% BHW holding 1 494 31,6 41,5 9,9 9,2 7,42% 7,23% 6,39% 7,47% OTP 2 330 12 8,6 10,3 8,8 1,35% 1,83% 1,98% 2,66% Pekao 3 315 10,3 9,2 13,3 8,3 6,79% 5,48% 1,92% 2,99% Komerční Banka 2 117 n/a 14,9 13,8 10,2 0,00% 1,16% 2,17% 3,42% Erste Bank 3 649 19 12,7 13,9 10,8 1,71% 2,20% 2,24% 2,95% Zdroj: Wood & Company

Pro rok 2002 očekává Erste Bank překonání výsledků z roku 2001, avšak kvůli pokutě, kterou dostaly rakouské banky od Evropské komise za kartelovou dohodu ohledně společného určování poplatků, nebude nárůst příliš výrazný. (Erste Bank by měla zaplatit až 37,69 mil. EUR.) Pro rok 2005 už Erste Bank očekává čistý zisk nad 500 mil. EUR. Wood & Company předpokládá čistý zisk v roce 2002 na úrovni 263 mil. EUR, což je 18% nárůst oproti předchozímu roku. Hlavní část zisku je generována akvizicemi ve střední Evropě (Česká spořitelna představuje 48% férové ceny (fair value) Erste Bank). Výkonnost vlastního kapitálu by se pak měla zvýšit na 12,3% v roce 2002 a 13,4% v 2003.

Ukazatel 2001 2002E 2003F 2004F 2005F 2006F Čistá úroková marže 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Náklady/příjmy 67,10% 67,30% 66,90% 67,00% 66,90% 67,20% P/E 15,4 15,5 12,1 11,1 10,3 9,6 P/BV 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 ROE 11,90% 12,30% 13,40% 13,20% 13,10% 12,90% ROA 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

Zdroj: Wood & Company

Akcie Erste Bank

Jak již bylo řečeno, akcie Erste Bank (AT0000652011) jsou kotovány na vídeňské burze, kam vstoupily 4. 12. 1997. Jedná se o kmenové akcie na držitele bez jmenovité hodnoty a bylo jich emitováno 50,36 mil. kusů. V letošním roce však Erste Bank přistoupila k navýšení kapitálu o 9,21 mil. nových akcií (k drobnému navýšení došlo již v roce 2000). Důvodem byla expanze Erste Bank do střední Evropy a hlavně postupné zvyšování podílu v České spořitelně spojené se stažením akcií České spořitelny z veřejných trhů. Současná tržní kapitalizace činí 3,7 mld. EUR při 59,83 mil. kusů akcií, přičemž podíl free floatu je 0,75. Erste Bank je největší společností na Vídeňské burze, její podíl v indexu vídeňské burzy ATX představuje 20,24% (druhá OMV má 13,43% podíl).

Akciím Erste Bank se do poloviny tohoto roku dařilo i na klesajících evropských trzích. Po loňských atentátech v USA spadly, po dlouhém růstu až na 62 EUR za akcii (pozitivní bylo např. přijetí akcií do báze indexu MSCI Standard Index), na dlouhodobé minimum 47,00 EUR za akcii. Avšak v následujících měsících akcie rekordně posilovaly až ke svému maximu v květnu 2002, kdy se obchodovaly za 85,83 EUR za akcii. Od května nicméně došlo, vzhledem k poklesům akciových trhů v Evropě i v USA a hlavně kvůli „účetním skandálům“, k poklesu a výrazně volatilnějšímu trendu. A v současné době se obchoduje okolo 62 EUR.

Zdroj: Tiskové zprávy Erste bank

Erste Bank na pražské burze

Jak již bylo uvedeno, na pražské burze se bude kotovat stejná emise, která je již listována ve Vídni. To bude mít zásadní význam na tvorbu ceny akcie v Praze i na to, kdo bude s akciemi obchodovat. Zájem zahraničních investorů se neočekává, ti mohou s akciemi obchodovat na levnější (z hlediska poplatků) a zavedenější vídeňské burze (nehledě na to, že akcie Erste Bank si také můžete nakoupit u obchodníků na burzách ve Frankfurtu, Berlíně, Mnichově a dalších burzách, kde se s nimi rovněž obchoduje).

Tuzemští institucionální investoři pravděpodobně projeví větší zájem o akcie Erste Bank. V České republice je kritický nedostatek kvalitních investičních příležitostí. Diverzifikovat portfolio akciemi, které se budou obchodovat na hlavním trhu burzy, by tak měly penzijní fondy, další subjekty kolektivního investování, pojišťovny i investoři, kteří mají jako benchmark pro své portfolio index PX-50 nebo PX-D. Váha akcií v indexu PX-50 bude totiž na nejvyšší povolené hranici 20%, ve SPADovém indexu pak okolo 30%. Drobní investoři budou muset pro nákup akcií Erste Bank využít služeb obchodníků s cennými papíry, protože akcie nebudou kotovány v RM-Systemu (obchodovat se budou ve SPADu a v rámci automatických obchodů (aukce, kontinuál)). Jelikož Česká spořitelna se těšila velké oblibě i u drobných investorů, lze očekávat zájem i o akcie Erste Bank (i za předpokladu, že Erste Bank již není pro drobné investory tak „transparentní“ a známá jako Česká spořitelna, Erste Bank však začne publikovat všechny informace o sobě i v češtině).

Zdroj: Wood & Company

Odhad vývoje ceny akcie Erste Bank

Podle Wood & Company je odhad 12-ti měsíční cílové ceny na úrovni 74 EUR za akcii vzhledem k potenciálu zvýšení hodnoty. Férová cena (fair value) je na základě modelů odhadů diskontování budoucích dividend a srovnání ukazatelů P/E, P/BV a dividendového výnosu na úrovni 61 EUR za akcii.

1999 2000 2001 2002E 2003F 2004F 2005F 2006F EPS (EUR) 3,27 3,81 4,43 4,4 5,63 6,13 6,66 7,12 Dividenda (EUR) 1,24 1,24 1,24 1,36 1,8 2,15 2,53 2,85 Celková suma dividend (mil. EUR) 62,45 62,45 62,45 81,57 107,74 128,34 151,44 170,49 Dividendový výplatní poměr 37,90% 32,60% 28,00% 31,00% 32,00% 35,00% 38,00% 40,00%

Zdroj: Wood & Company

Férová cena (fair value) je sice na úrovni 61 EUR za akcii, ale díky listingu na pražské burze, Wood & Company doporučuje akumulovat akcie, a to vzhledem k tomu, že vzrůstající váha Erste Bank v domácích a regionálních indexech bude hrát klíčovou roli. Cena 74 EUR za akcii předpokládá pro Erste Bank i přínos listingu na pražské burze a představuje kvalitní investici hlavně pro domácí a regionální podílové a penzijní fondy.

Patria Finance zveřejnila svůj odhad cílové ceny akcí Erste Bank na 76 EUR za akcii. V současnosti je pozitivní vliv snižování nákladů a zvyšování výnosů ve středoevropském regionu kompenzován nepříznivým vývojem na rakouském trhu, pokutou od Evropské komise a vlastnickou strukturou, která nedovoluje manažerům maximalizovat hodnotu firmy. 12-ti měsíční cílovou cenu tak stanovuje na 76 EUR při dnešní ceně 66 EUR za akcii.

Ačkoli nová emise jistě přinese oživení pro český kapitálový trh, nemůžeme očekávat zázračný efekt typu: zvýšený zájem o české akcie, výrazný růst likvidity, lavina nových IPO. Akcie Erste Bank nepatří ani v západní Evropě k nejlikvidnějším titulům, objemy obchodů jsou srovnatelné s objemy dnešní SPADové jedničky Komerční banky. Na druhou stranu v České republice, kde je nouze o kvalitní tituly, jistě budou akcie Erste Bank patřit k nejlikvidnějším (zájem klientů potvrzují obchodníci s cennými papíry). Vstup Erste Bank se tak dotkne i ostatních titulů Komerční banky, Českého telecomu či Philip Morris, od kterých se část prostředků přesune k Erste Bank.

Samotná cena akcií bude svázána s trhem v západní Evropě. Na burze ve Vídni se pravděpodobně bude tvořit cena akcií, která pak bude marketmakery přenášena na český trh, pouze zkorigovaná o kurzový vývoj a riziko (akcie Erste Bank budou kotovány v Kč). Marketmakeři, jejichž hlavní úlohou je zajišťovat likviditu titulů zařazených do SPADu, zatím většinou nejsou rozhodnuti, od jakého okamžiku začnou kotovat emisi Erste Bank. Zájem kotovat akcie Erste Bank deklarovala již od počátku Patria Finance a postupně se přidávaly další společnosti jako Atlantik FT, Wood&Company,…

Na závěr můžeme říci, že český trh se vstupem Erste Bank propojuje se západním trhem. Vstup zahraničního subjektu na burzu nastiňuje jednu z možných cest k obnově českého kapitálového trhu a mohl by znamenat první vlaštovku…

