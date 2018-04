Potíže zkrátily cestu

Výstavou fotografií se chce s veřejností podělit o své zážitky z cesty po Austrálii Plzeňan Pavel Samec, který po nejmladším kontinentu cestoval s výtvarníkem Břetislavem Holakovským. Na druhé straně zeměkoule strávili Plzeňané tři měsíce. Výprava však nedopadla zcela podle plánů cestovatelů. "Nedostatek peněz i komplikace s vízy zapříčinily, že náplň i délka expedice se oproti představám podstatně změnily," říká Pavel Samec. "Dva roky jsme připravovali nejméně půlroční expedici pro osm lidí, kteří měli zjistit, jaké změny nastaly u protinožců třicet let po expedici Moravského zemského muzea v Brně, jež zkoumala kmen Rembranků. Chtěli jsme rovněž natočit film a připomenout významné Čechy, kteří v Austrálii žijí. Nakonec jsme loni na podzim odjeli kvůli nedostatku peněz jen dva," vzpomíná Pavel Samec. "Ve dvou lidech jsme stihli navštívit jen několik Čechů, kteří v Austrálii žijí, a natočili s nimi rozhovory. Byli to například pracovník australského muzea Jiří Chaloupka, který patří mezi nejproslulejší znalce skalních maleb či uznávaní fotografové manželé Lochmanovi," vyjmenovává Samec. Ten byl i v místech, která zkoumala moravská expedice. "Australané se dnes cítí provinile vůči domorodým kmenům, a tak jim vracejí území. To je nyní pro turisty uzavřenější, a bylo tedy obtížné se na místa dostat. Nakonec jsme natočili asi pětadvacet hodin záznamu - zajímavé lidi, místa i přírodu," říká Pavel Samec. O cestě po Austrálii již uspořádal několik přednášek, ale dosud mu nevyšel jeho záměr s filmem o expedici. "Zatím se nenašel nikdo, kdo by film chtěl odvysílat," vysvětluje Samec.