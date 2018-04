Potopí čínské padělky české podnikatele?

České společnosti kvůli plagiátům přicházejí o stamiliony korun ročně. Padělatelé zboží se už dávno nesoustředí jen na luxusní značkové výrobky. Falzifikátoři napodobují běžné věci, jako jsou součástky do automobilů, kosmetika, dětská strava nebo léky. Podle generálního tajemníka Světové celní organizace (WCO) Michela Daneta tak už nepředstavují pouze ekonomické riziko, ale mohou znamenat přímé ohrožení zdraví i životů lidí. Podle údajů WCO měly v roce 2001 padělané léky jen v Číně na svědomí smrt asi 192 tisíc lidí. Po požití falešné vodky zemřelo ve stejném roce šedesát Estonců.

Mráz přichází z Číny

Výroba a prodej padělků není nijak zanedbatelným byznysem. Ročně plagiátoři zfalšují zboží za 500 miliard eur (15 000 miliard korun). Falzifikáty jsou přitom čím dál dokonalejší a rozeznat padělaný obal od originálního je proto těžší a těžší. Experti odhadují, že obchod s padělaným zbožím představuje šest procent z celkového světového obchodu.

Byznys zvaný padělky přerůstá do svého druhu kulturního střetu mezi Západem a Východem. Plagiáty jsou tak kromě levné pracovní síly a její minimální právní ochrany další zbraní asijských hospodářských tygrů k tomu, aby převálcovali zhýčkané euroamerické ekonomiky. Padělky zavedených výrobků se přitom v Číně nevyrábějí nijak pokoutně či potají kdesi v garážích či doma na „koleně“. Jejich výroba je tu v podstatě regulérním průmyslovým odvětvím, vše se odehrává zcela nepokrytě, ve velkých výrobních závodech. A když náhodou do nějakého podobného podniku zavítá ten, jehož výrobek se tu bezostyšně kopíruje, čínští výrobci z toho rozhodně těžkou hlavu nemají. Podle podnikatele Zbyňka Frolíka, který patří k těm, kdo se přímo v Číně setkali s lidmi nabízejícími imitace výrobků jeho společnosti, Číňané prý žádné výčitky svědomí nemají. Uvažují podle Frolíka zhruba takto: Automobily přece také vyrábí kdekdo a nestará se přitom, kdo tento dopravní prostředek vynalezl. To, co je jednou vynalezeno, patří všem a vyrábět by to měl ten, kdo to umí nejlépe. A také nejlevněji, přirozeně.

Malí nemají šanci

A že to Číňané skutečně levně dokáží, o tom není sporu – jejich prodejní ceny jsou na úrovni ceny vstupních surovin v Evropě. „Konkurenční zboží z Číny se sem vozí za ceny, za které s bídou nakoupím materiál,“ potvrzuje výrobce dětských buggy Milan Havel. I když k nejvíce poškozeným zatím patří spíš větší společnosti s mezinárodním věhlasem, plagiátoři už útočí i na menší firmy. A ty jsou bez peněz na drahé advokáty téměř bez šance. Stále častěji se opakuje scénář, kdy začínající firma představí svůj výrobek na výstavě, kde si jej všimnou čínští plagiátoři. A okamžitě po uvedení na trh zakoupí jeden originální kus, který je následně poslán do Číny na kopírování. Takto již během několika málo měsíců je možné dodat na trh plagiáty v obrovském množství. Kromě toho, jakmile v Číně někdo něco zkopíruje, začnou to od něj kopírovat i další, a vznikají tak plagiáty plagiátů.

Čtyřkolky ubíjené padělky

Pravděpodobně největší potíže s nebezpečnými kopiemi výrobků má firma Blata, která vyrábí mimo jiné terénní čtyřkolky. Její právní oddělení eviduje 150 čínských subjektů, které nabízejí k prodeji nekvalitní napodobeniny produktů Blata. „Všechny plagiáty našich produktů jsou vyráběny v Číně. Díky monitorování prodejních kanálů víme, že Evropou projde přibližně 100 tisíc plagiátů měsíčně. Přímé škody vzniklé v loňském roce dosáhly 200 milionů korun,“ shrnuje situaci Lukáš Vašíček z firmy Blata.

Velkou a v současné době nepřekonatelnou překážkou v boji proti výrobcům a prodejcům napodobenin je nedostatek peněz. Společnost Blata maximálně využívá administrativu a spolupracuje s celními správami, obchodními inspekcemi a policií. Náklady jsou ale natolik vysoké, že firma musela kroky proti plagiátorství omezit. „Konkrétním příkladem je kontejner se sto dvaceti kusy nedovolených napodobenin motorové čtyřkolky, jež byly ve spolupráci s maltskou celní správou zadrženy na Maltě. Náklady spojené s nutnými následujícími kroky dosáhly půl milionu korun a řízení ještě není u konce,“ říká Vašíček.

PADĚLEKY JSOU VŠUDE:

Čínské vedení: Zatočíme s plagiátory... někdy příště

Oficiální čínští představitelé deklarují svou snahu s plagiátorstvím zatočit. Čína je dnes členem Světové obchodní organizace (WTO) a jejím zájmem je volný obchod. V Pekingu si zřejmě uvědomují, že porušování globálních standardů by mohlo být kontraproduktivní. Wen Ťia- pao v projevu na půdě francouzské podnikatelské konfederace prohlašoval: „Důsledně splníme závazky, jež přináší členství ve WTO, budeme dále otevírat náš trh, zdokonalovat zákony, zvyšovat transparentnost a také zásadně posílíme ochranu duševního vlastnictví.“ Zatím se však v praxi mnoho neděje a firmy postižené konkurencí čínských padělků se mohou ptát, jak dlouho se ještě Čína hodlá přibližovat standardům, než se jim skutečně přiblíží.

Podle některých nahrává liknavému přístupu čínských státních institucí v potírání jednoho ze zdrojů prudkého domácího hospodářského růstu stále poměrně benevolentní přístup reprezentací západních států, které si to s Čínou nechtějí rozházet. „Kolem Číny se chodí po špičkách, protože tu všichni cítí možnost dělat v budoucnu velký byznys,“ říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch.

„A tak se zavírají oči nejen nad porušováním zásad ochrany duševního vlastnictví, ale i nad porušováním lidských práv, o kterých se najednou v souvislosti s Čínou na rozdíl od nedávna příliš nemluví. Ony jsou to ale spojité nádoby – jakmile se začnou přehlížet lidská práva, projeví se to po nějaké době neblaze i v ekonomických vztazích. Lidská práva a osobní vlastnictví jsou poněkud rozdílné hodnoty, ale obě by měly požívat úcty a neměly by být ponechávány bez ochrany,“ míní Štěch. Nicméně podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy se blýská pro čeké podnikatele na lepší časy. Čínské úřady nyní údajně chtějí spolupracovat při odhalování nelegálních kopií českého zboží vyráběných v Číně.

