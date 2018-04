Potraviny po internetu: výhodný nákup?

Obzvlášť v zimě existuje pro tento způsob nakupování přinejmenším jeden dobrý důvod. V období chřipek je to totiž docela dobrá možnost, jak se vyhnout přecpaným prodejnám, kde se to bacily jen hemží. A navíc po předvánočních nákupech má mnoho lidí obcházení obchodů plné zuby, takže uvítá, když třeba kvůli zásobám na víkend nemusí vytáhnout paty z domu. Nakupování z domova může usnadnit život i matkám s malými dětmi, starším lidem nebo těm, kteří žijí daleko od civilizace. Rozvážkovou službu s možností objednávek například po telefonu nabízejí i některé obchodní řetězce.



Připojit se k internetu a nakupovat

Mezi jednotlivými internetovými prodejnami existují značné rozdíly v cenách některého zboží. Jenže v případě nákupu potravin nelze tak jednoduše, jako například při pořizování elektrospotřebičů či knih, vybrat ten nejlevnější obchod. Internetové prodejny s potravinami nabízejí své služby zpravidla v okolí svého působiště. Pokud by si jejich zboží objednal zákazník ze vzdálené oblasti, může mu nákup prodražit doprava.

Kde hledat na síti prodejny s potravinami? Nejjednodušší je otevřít ve vyhledávači sekci „nakupování po internetu" (či podobného názvu) a v ní vyhledat oddíl věnovaný potravinám.

Kromě potravin lze obvykle nakupovat také nápoje, drogerii, tabákové výrobky, noviny či předplatní karty do mobilních telefonů. Zboží se k zákazníkovi dostane po domluvě obvykle druhý den po objednávce, některé obchody nabízejí i doručení týž den - pokud je objednáno během dopoledne. Platí se za něj hotově řidiči, někde umožňují i platby na fakturu nebo kartou.

A jak se promítne pohodlí nákupu z domova v cenách potravin? Záleží na konkrétním obchodě. Zpravidla jsou ceny vyšší než v běžných kamenných prodejnách, o kolik, to přesně záleží na obchodní strategii konkrétního internetového prodejce.

Například v prodejně www.nakupzdomova.cz vysvětlují své ceny následovně: zboží do 50 korun je o 15 procent dražší než v supermarketech, zboží do 100 korun stojí o 14 procent více a ke zboží nad 100 korun se přičítá 13 procent (přičemž prodejna upozorňuje, že při porovnání vychází v supermarketech z nevýhodnějších cen). Za nižší ceny tu mohou nakupovat stálí zákazníci, zdravotně postižení mají slevu 5 procent. Podobné bonusy nabízejí i další internetové prodejny s potravinami. Například www.priveznakup.cz odečítá při nákupu za pět tisíc korun dvě procenta z ceny.



Zboží dovezou i z hypermarketu

Rozvážkovou službu zařadily do své nabídky i některé hypermarkety. Například v pražské obchodě Tesco si může objednat zboží po internetu, telefonu či faxu zaregistrovaný zákazník, kterému bylo více než osmnáct let. A to za ceny stejné jako ve zmíněném obchodním domě na Národní třídě. Minimální hodnota nákupu činí pět set korun. Pokud nakoupíte za více než dva tisíce korun, za dopravu neplatíte nic, pod tuto hranici stojí rozvážka po Praze 199 korun. Chce-li zákazník dovézt zboží v určitý čas, přijde ho to na 250 korun. Rozvoz potravin až do domu nabízí také například Carrefour Nový Smíchov.



Na co hledět při výběru rozvážkové služby:

- jaký je minimální nákup

- kolik činí dopravné

- jaké jsou dodací lhůty

- zda rozváží i o víkendu

- jestli doveze zboží v přesně stanovený čas

- o kolik jsou ceny zboží vyšší (nižší) než v obchodě, kam chodíte běžně nakupovat

- zda nabízí slevy či bonusy například stálým zákazníkům či seniorům

- jakým způsobem lze platit (hotově, kartou, na fakturu)



Cenu nákupu zvedne doprava

Například prodejna www.nakupzdomova.cz obsluhuje zákazníky ve městech na severu Čech a v Ostravě. Obchod www.multimarket.cz zase působí v Praze a okolí. Jak uvádí na svých webových stránkách, takzvané místo závozu, tedy okruh, kam běžně zboží rozváží, lze rozšířit zhruba o deset kilometrů za tuto hranici, ovšem za individuálních dodacích podmínek. Když si v tomto obchodě objedná zboží zákazník ze zbytku České republiky, zaplatí za přepravu podle tarifu kurýrní služby PPL plus balné padesát korun. Například za desetikilový nákup se platí zhruba 137 korun, případně při platbě na dobírku ještě necelých padesát korun, pokud hodnota zboží činí od jednoho do pěti tisíc korun. Takže dohromady by doručení přišlo téměř na 240 korun. Dopravné tato firma odpouští, když hodnota nákupu přesáhne 2500 korun, respektive 3000 nebo 3000 korun podle váhy.

Obecně platí, že za dopravu - i v rozsahu svého působiště - si internetové prodejny účtují poplatek do určité hodnoty nákupu. Například www.multimarket.cz zajistí přepravu zdarma při nákupu nad 800 korun, v opačném případě si řekne o 150 korun. Prodejna www.priveznakup.cz si účtuje pro region Plzně 69 korun, žádný poplatek nevybírá nad 1100 korun. Prodejna www.z-market.cz nabízí zákazníkům z Prahy a okolí dopravu zdarma, aniž by stanovila hodnotu nákupu, musíte tu ale nakoupit nejméně za 699 korun. Spodní hranici hodnoty nákupu přitom stanovuje většina internetových prodejen.