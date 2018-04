Potřebujete financovat pořízení nemovitosti?

Účelovost stavebního spoření a hypotéky

Pokud budete chtít pořizovanou nemovitost financovat úvěrem a zvažujete, zda zvolit hypotéku, nebo stavební spoření, je důležité vědět, že stavební spoření je možné použít pouze pro financování bytových potřeb. Jejich seznam je uveden v zákoně o stavebním spoření. Naproti tomu účel použití hypoték není nijak omezen, tzv. americké hypotéky je možné použít víceméně na cokoli, tedy třeba také na vybavení bytu.

Nemovitost můžete financovat ze stavebního spoření i v případě, kdy jej ještě nemáte sjednáno. Stavební spořitelny poskytují překlenovací úvěry, které se mohou začít čerpat ihned po uzavření smlouvy. Klient přitom nemusí mít ani žádné vlastní prostředky, spořitelny nabízejí i překlenovací úvěry s nulovým počátečním vkladem.

Uspíšení přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření

Zajištění zástavou nemovitosti není vždy nutné

Pokud si chcete uspíšit dobu do přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření, sjednejte si smlouvu v rychlé variantě. Pokud máte k dispozici nějaké volné prostředky, vložte je na účet jednorázově co nejdříve po uzavření smlouvy. Urychlíte tak růst hodnotícího čísla a tím i přidělení úvěru.

Pokud potřebujete jen úvěr o nižším objemu a obáváte se, že byste mohli mít problém se sháněním nemovitosti, která by sloužila bance jako zástava, využijte raději stavebního spoření. Požadavky spořitelen se sice různí, avšak úvěr, který bude zajištěn pouze ručiteli, je možné získat až do výše 600 tisíc korun.

Při výběru hypotéky pozor na poplatky

Při výběru hypotečního úvěru není rozhodující pouze výše úrokové sazby, ale také výše poplatků. Každý klient musí zaplatit nejprve poplatek za uzavření smlouvy. Ten činí v současné době 0,45 % až 1 % z výše úvěru. U nižších úvěrů je však důležité věnovat pozornost i jeho minimální výši, ta se pohybuje od 4 000 až do 9 500 korun. Navíc je nutné počítat s tím, že něco bude stát i odhad zástavní ceny nemovitosti. Poté se platí každý měsíc poplatky za správu účtu, nejčastěji je to 150 korun, vedení účtů se státní podporou je v některých bankách dražší.

Jakou zvolit dobu fixace úrokové sazby

Při sjednávání hypotéky se musíte rozhodnout, jak dlouhou dobu fixace úrokové sazby zvolit. To znamená, jak dlouho se nezmění výše úrokové sazby sjednaná ve smlouvě. Problém je v tom, že úvěr je možné bez sankcí splatit právě pouze po skončení sjednané fixační doby. Takže pokud si zvolíte dlouhou dobu fixace, zajistíte si neměnnou výši úrokové sazby daleko do budoucna, ale nebudete mít možnost předčasného splacení bez poplatků. Pokud si zvolíte krátkou dobu fixace, bude vaše hypotéka mnohem flexibilnější, získáte s velkou pravděpodobností nižší úrokovou sazbu, ale vystavíte se riziku, že v případě růstu tržních úrokových sazeb vzroste brzy i úročení vaší hypotéky. Nejoblíbenější je proto „zlatá střední cesta“ tři roky až pět let.

Jakou zvolit dobu splácení hypotečního úvěru

Jak si zvýšit naději na získání hypotéky

Dlouhá doba splácení znamená vyšší celkové náklady, jelikož se bance zaplatí mnohem více na úrocích i poplatcích. Výhodou jsou nižší měsíční splátky. Vezměme si jako příklad hypotéku ve výši jeden milion korun s úrokovou sazbou 5 %: při době splatnosti 10 let činí měsíční splátka 10 607 korun, při dvacetiletém splácení pouze 6 600 korun.

Obáváte se, že vaše příjmy budou pro získání hypotečního úvěru nedostatečné a banka vám jej neposkytne? Zkuste si zvolit delší dobu splatnosti úvěru, jelikož nižší splátky méně zatíží váš měsíční rozpočet.

Daňové odpočty zaplacených úroků

Pokud splácíte úvěr použitý na financování bydlení, ať již jde o stavební spoření, nebo hypotéku, nezapomeňte si od daňového základu odečíst zaplacené úroky. Banka i stavební spořitelna vám potřebné potvrzení zašle zdarma.

Při výběru banky může být důležitá i rychlost zpracování úvěru

Pokud potřebujete úvěr vyřídit velmi rychle, zjistěte si u jednotlivých bank, za jak dlouho jsou schopny vám úvěr zpracovat. Některé nabízejí i expresní vyřízení úvěru, někdy dokonce bez příplatků. (To samé platí i o stavebních spořitelnách.) Vždy je však třeba, aby klient sám měl připraveny všechny potřebné dokumenty. Některé banky vám navíc prostředky vyplatí již na pouhý návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. K realizaci vlastního vkladu dojde pak později.