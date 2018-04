Potřebujete internet a nemáte doma počítač?

Na internetu můžete najít i nabídky volných míst pro nezaměstnané, brigády pro studenty u nás i v zahraničí, studijní materiály, možnosti doučování, přehledy rekvalifikačních kurzů všech možných oborů, informace státních institucí a úřadů, úřadů práce, seznamy škol od mateřských po vysoké. Cestování, volný čas, kroužky pro děti i seniory. Zahraniční noviny a časopisy a spoustu dalších zajímavostí z celého světa.



Internet v knihovně



V současné době je v České republice více než tisíc veřejných knihoven, které nabízejí přístup k internetu pro veřejnost," uvádí Vít Richter z Národní knihovny České republiky. V loňském roce v podstatě skončilo vybavování knihoven ve větších městech a dostalo se i na obce s počtem obyvatel do dvou tisíc." Mezi nejmenší připojované obce patřily například Ostružno (81 obyvatel) a Svatojanský Újezd (85 obyvatel) v okrese Jičín a obec Újezd v okrese Znojmo s dvaaosmdesáti obyvateli.

V knihovnách, kde přístup k internetu nabízejí, pracuje kvalifikovaná obsluha. To znamená, že ani naprostý začátečník nemusí mít žádné obavy, že si nebude vědět rady. Navíc na některých místech poskytují knihovny školení. Každému, kdo neumí s internetem zacházet, rádi poradíme. A pro seniory, maminky na mateřské dovolené nebo nezaměstnané poskytujeme zdarma základní školení," říká Hana Vymazalová z Okresní knihovny v Olomouci. Podle pracovníků knihoven lidé prostřednictvím internetu nejčastěji hledají práci. Školáci a studenti využívají speciální strany se studijními materiály. Veřejný internet využívají i podnikatelé, kteří například potřebují zjistit přesné znění určitého zákona.



Nízké poplatky



Kdo zaplatí v naší knihovně roční registrační poplatek (dospělí 100, studenti 60 a děti 30 korun), má přístup k internetu zdarma. Jakmile však čeká další zájemce, je pravidlem místo po patnácti minutách uvolnit," vysvětluje Libuše Pavlicová z Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. A o zájemce zatím nouzi nemáme." V Okresní knihovně v Olomouci zaplatíte za minutu připojení jako registrovaný člen 40 haléřů, neregistrovaný 50 haléřů a děti do 15 let 30 haléřů. Pokud je hodně lidí a čeká další zájemce, žádáme naše návštěvníky, aby se střídali po hodině," doplňuje Hana Vymazalová.

V ostatních internetových centrech knihoven jsou poplatky podobné. Například za prvních 30 minut 10 korun a každá další započatá půlhodina 15 korun v Okresní knihovně v Prachaticích. Na většině míst nepřesáhne poplatek za hodinu používání internetu 50 korun. Výhody mají zaregistrovaní členové knihoven.



Na internet do kavárny



Další možností hojně využívanou zvláště ve větších městech jsou speciální internetové kavárny. Zařízení, kde při poměrně levném prohlížení internetu a shánění potřebných informací můžete popíjet oblíbenou kávu nebo čaj. Naši návštěvníci mohou využívat internet denně od tří hodin odpoledne do půlnoci. Připojení stojí korunu za minutu," vypočítává Pavel Mareček, provozovatel Internet cafe Malý Mook z Kdyně.

Vzhledem k tomu, že jsme malé město, zájem není zase tak veliký. Na uspokojení poptávky nám stačí dva počítače." V Internet c@fe v hotelu Terezka v Břeclavi můžete sedět u internetu od pondělí do neděle od sedmi hodin ráno do půlnoci za 40 korun na hodinu. V ostatních kavárnách požadují podobné poplatky, nejčastěji jde o korunu za minutu připojení. Na mnoha místech je možné i tisknout, vytvářet vlastní dokumenty, ukládat data na disky aj. Pokud si nevíte rady a neumíte s počítačem zacházet, obsluha v internetových kavárnách vám poradí a pomůže.



Adresy, které by se vám mohly hodit:



* www.uradprace.cz

přehled úřadů práce podle měst, informace o volných místech, nabídka rekvalifikací aj.



* www.prace.cz

vše o práci, práce pro všechny, zprostředkovatelské, personální agentury a spousta dalších informací



* www.vzdelani.cz

jazykové školy, nástavbové studium, studium a práce v zahraničí, firmy aj.



* www.vysokeskoly.cz

přehled vysokých škol



* www.vzdelavani.cz

střední, vyšší odborné, vysoké školy, informace o studiu aj.



* www.idnes.cz

zprávy, novinky, informace



* www.seznam.cz



* www.atlas.cz

možnost nalezení informací ze všech možných odvětví: vzdělávání, zaměstnání, volný čas, cestování, státní instituce, zdravotnictví, kultura, obchod, počítače a internet, zábava, tisk, noviny, časopisy atd., možnost vytvoření vlastní e-mailové adresy zdarma