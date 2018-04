Potřebujete jazykové zkoušky?

Pokud vaše znalosti cizího jazyka dosáhly určitého stupně a potřebujete své schopnosti potvrdit, můžete v Česku skládat státní jazykovou zkoušku, která má čtyři stupně obtížnosti a je podle odborníků velmi kvalitní a srovnatelná s mezinárodními zkouškami. Platí bohužel pouze na území ČR, takže je lepší si vybrat některou zkoušku zahraniční.

Státní zkoušky probíhají dvakrát ročně, v termínech stanovených ministerstvem školství (květen, listopad). Přihlášku je nutno doručit na adresu státní jazykové školy vždy do 31. března v jarním termínu a do 30. září v podzimním termínu.

Jedinou výhodou české státnice je dnes její cena. Stojí okolo dvou tisíc korun, což je asi polovina částky za srovnatelnou zkoušku mezinárodní, říkají pracovníci jazykových škol a zároveň doporučují získat raději mezinárodní certifikát.

Státní zkouška nebo mezinárodní certifikát? Více informací naleznete ZDE!

Kde získáte informace ANGLIČTINA

Britská rada (British Council) Bredovský dvůr Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1 tel. 221 991 111 e-mail: info.praha@britishcouncil.cz www.britishcouncil.cz Fulbrightova komise v České republice Táboritská 23, 130 87 Praha 3 tel. 222 718 452, 222 729 987 e-mail: fulbright@fulbright.cz www.fulbright.cz



NĚMČINA

Goethe-Institut Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 tel. 221 962 111 http://www.goethe.de/ms/pra/deindex.htm



FRANCOUZŠTINA

Institut Francais de Prague Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 Box č. 850 tel. 221 401 011 http://clanguard.free.fr/index.php3?lang=fr



ITALŠTINA

Italský kulturní institut (Instituto Italiano di Cultura) Vlašská 34, 118 00 Praha 1 tel./fax. 257 533 600 e-mail: ital.cultura@volny.cz www.iic-Praga.cz

"Co se týče angličtiny, jsou u nás pravděpodobně nejrozšířenější Cambridgeské zkoušky," uvádí Irena Dominiková z jazykové školy Bell School. Pokud máte zájem o francouzštinu, němčinu nebo italštinu, nejlepší je obrátit se na Francouzský institut, Goethe-Institut nebo Italskou kulturní radu v Praze. "Tam vám poskytnou nejlepší informace o zkouškách i o přípravě na ně," radí Irena Dominiková.Podrobnosti o dostupných zkouškách i přípravě získáte také na téměř všech jazykových školách v tuzemsku.Cambridgeské zkoušky jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Mají několik stupňů a lze je skládat třikrát ročně (v březnu, červnu a prosinci) na devíti místech v České republice. Zájemce musí zvládnout čtení, psaní, poslech a konverzaci na určité úrovni podle vybraného stupně. Všechny informace o možnostech přípravy a o druzích a termínech zkoušek naleznete na webových stranách Britské rady. "O našich aktivitách také pravidelně informujeme jazykové školy a další vzdělávací instituce," doplňuje Ivana Machajová z Britské rady, která Cambridgeské zkoušky pořádá. K přezkoušení je třeba se přihlásit dva a půl až tři měsíce před termínem. Adept se může připravovat v jazykových kurzech Britské rady v Praze, Brně a v Plzni. V rámci celé České republiky nabízejí přípravné kurzy také desítky dalších jazykových škol.TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je vyžadován americkými univerzitami od studentů, jejichž rodným jazykem není angličtina. Platí také v některých dalších anglicky mluvících zemích a na vysokých školách, kde výuka probíhá v angličtině. Základní metodou skládání testu je počítačové testování v síti speciálních center po celém světě. Nejblíže k ČR jsou v Berlíně, Mnichově a v Budapešti. U nás se TOEFL skládá pouze v papírové verzi. Všechny údaje o TOEFL a dalších testech požadovaných americkými univerzitami pro studium práv, medicíny a podobně naleznete na internetových stranách Fulbrightovy komise.