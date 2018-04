Potřebujete peníze? Zkuste si přivydělat

Chcete-li si finančně přilepšit třeba kvůli vánočním dárkům, je nyní nejvhodnější doba. A je jedno, jestli jste v důchodu, na rodičovské dovolené nebo máte nějaké hlavní zaměstnání. Za měsíc si příležitostně můžete přivydělat i tisíce korun.



Předvánoční nárůst práce zvýšil poptávku po pilných brigádnících. "Zvláště hypermarkety nyní shánějí pokladní, pracovníky na propagaci výrobků, hostesky k ochutnávkám, pomoc při vybalování, doplňování a převoz zboží," říká Kristina Stiefelová z brněnské personální agentury Axial. Příležitostnou práci nabízejí i propagační a účetní oddělení firem - nejčastěji jde o zadávání dat do počítače či třídění a archivování dokumentů nebo roznášení letáků. Zájem je o telefonní operátory, recepční, asistentky, ostrahu do prodejen a uklízeče. Lépe je přitom placená práce o víkendech a v noci.

Hlídání dětí je v kurzu



Brigádníky stále častěji hledají i soukromé osoby - na pomoc při stěhování a kvůli hlídaní dětí. "Dal jsem pozdě v noci na pracovní server nabídku, že potřebuji hlídat miminko a pomoc v domácnosti. Práce tak na patnáct hodin týdně. Hned ráno volali čtyři lidé. Na odměně se dohodnu s konkrétním člověkem až osobně," líčí svou zkušenost podnikatel Luděk Černý z Olomouce. Jedna paní z Prahy zase minulý týden hledala někoho, kdo by vyzvedával chlapce ze školy a dovezl by jej do zájmového kroužku. Tuto práci nabízí na dobu nejlépe dvou let, s odměnou sto korun za hodinu.

Kde si přivydělat a za kolik Balení zboží 50Kč/h Doplňování zboží 65 Kč/h Doručování letáků až 2000 Kč Hostes-ochutnávky potravin 80 Kč/h Kompletace kalendářů 50 Kč/h Ostraha v prodejně 50-60 Kč/h Pokladní v hypermarketu 55 Kč/h Pomoc při stěhování 40-57 Kč/h Pomocné práce - stavební práce 36 Kč/h Pomocné práce - třídění pevných odpadů 43 Kč/h Pomocné práce - v cukrárně a pekárně 38 Kč/h Prodej na vánočních trzích 50 Kč/h Propagace zboží v obchodních řetězcích 600 Kč/8 h Skladník 55 Kč/h Stánkový prodej s pohledy 400 Kč/h Úklidové práce 50 Kč/h Vyplňování dotazníků se zákazníky prodejny 65-70 Kč/h Výpomoc v obchodním depu 70-75 Kč/h

Zdroj: Nabídka personálních agentur a pracovních serverů

Vydělávat jde z domu i v charitě



"Je pravda, že se o možnosti přivýdělku zajímají hlavně studenti. Ale často jsou to i důchodci, lidé pracující na částečný úvazek, kteří si chtějí ještě přivydělat, a nezaměstnaní," říká Jana Rišková z personální agentury Adecco. O přivýdělek se v poslední době zajímají i matky na rodičovské dovolené. Pokud mají přístup k internetu, mohou pracovat přímo z domova - třeba nabízet pronájem internetového obchodu. Vydělat si tak mohou pět až deset tisíc korun měsíčně.

Pozice (nutnost minimálně sš vzdělání) Výdělek Kč Asistentka finančního oddělení 600 Kč/den Asistent/ka recepce 60 Kč/h Hosteska 100 Kč/h Nabízení kreditek v prodejnách 60 Kč/h Pomoc při inventuře v bance 5 000 Kč/týden Práce na recepci u zahraniční společnosti (znalost němčiny) 18 000/měsíc Recepční ve škole 60 Kč/h Telefonické kontaktování klientů banky 75-85 Kč/h Telefonní operátor 60-90 Kč/h Telefonní operátor - komunikace v cizím jazyce 130 Kč/h

Zdroj: Nabídka personálních agentur a pracovních serverů

Přilepšit své peněžence lze i prací pro charitu. Například občanské sdružení Píšťalka hledá lidi, kteří by na dohodu o provedení práce prodávali vonné svíčky a dřevěné píšťalky. Za jeden prodaný předmět dostanou pět korun. "Jedna babička za námi přišla krátce po poledni, a když se za čtyři hodiny vrátila pro další svíčky, měla už vydělanou pětistovku," říká Rita Veselá z občanského sdružení.



Příležitostný klaun nebo herec



Vedle tradičních nabídek jako úklidové práce a roznášení letáků se čas od času objeví i zajímavější práce. Třeba účast na průzkumech trhu, kterých je před Vánocemi dostatek. Minulý týden jedna společnost vyzvala mladé muže, kteří používají měnící hlavice na holicí strojek, aby přinesli své žiletky a zúčastnili se skupinové diskuse o

jejich používání. Zatímco rukama by si vydělali od 40 do 80 korun za hodinu, tady mají za hodinu a půl 500 korun. Firma však brala jen ty, kteří se podobné diskuse nezúčastnili v posledních 12 měsících.

Klauna pro pobavení účastníků vánočního večírku hledala minulý týden firma ČMSA, organizátor společenských akcí. "Je jedno, jestli se přihlásí profík nebo amatér. Ale musí být dobrý. Na odměně se domluvíme, až si někoho konkrétního vybereme," říká pracovnice společnosti Monika Voběrková. Přivydělávat si lze i jako herec v reklamě nebo filmový komparzista. Castingové agentury sepisují smlouvy s kýmkoli, kdo je zaujme - s ošklivými i krásnými, starými i mladými, bez ohledu na vzdělání. Za natáčecí den můžete dostat až tisícovku, při účasti v reklamě lze vydělat tisíce i statisíce, podle zakázky. Samozřejmě nejvíce je takových příležitostí ve větších městech.



Přivyděláváte si při hlavním zaměstnání?

Občas ANO 14 %

ANO 35 %

NE, nemám potřebu 20 %

NE, nedovoluje mi to smlouva 5 %

NE, je málo příležitostí 26 %

Hlasovalo 248 lidí.

Zdroj: jobs.cz



