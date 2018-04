Potřebujete právníka? Připravte si peněženku!

Kolik to bude stát? Ptejte se raději předem.



Za právní rady a případné zastupování u soudu budete až na výjimky muset zaplatit. Jak velká vydání to budou, záleží na povaze a délce sporu. V každém případě můžete být ovšem nemile překvapeni.

Pokud nemusíte, k soudu raději nechoďte. Prodraží se to.



Soudit se znamená platit peníze, proto sami právníci doporučují: pokud to jde, je lepší se dohodnout bez soudu. Platí to stoprocentně například u dělení majetku v případě rozvodových pří.

Právníka může zaplatit i pojišťovna



Obáváte se, že v případě neočekávaného právního sporu si nebudete moci dovolit právníka? Pak právě vám je určena možnost se pojistit a výlohy spojené s advokátem za vás zaplatí pojišťovna.

Soudní poplatky, aneb kolik si vzít s sebou...



Advokáti nejsou jediným výdajem spojeným se soudním řízením. Dost vysokou částku tvoří také soudní poplatky, které se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení. Jak jsou vysoké?

S advokátem, nebo raději bez něj?



Přemýšlíte, zda u soudu využít právníka, nebo jestli je výhodnější se hájit bez něj? Jakým způsobem je možné získat bezplatného advokáta? Co byste měli vědět dříve, než začnete právníka shánět?