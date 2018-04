Potřebujete rychle peníze?

Stavební spoření je výnosné, bezrizikové, nevýhodou je nižší likvidita. Dostat se ke svým penězům dříve než po uplynutí zákonem stanovené doby s sebou přináší nemalé náklady a navíc to může nějakou dobu trvat.

Jaké jsou náklady předčasného ukončení stavebního spoření

Ztráta státní podpory

Většina účastníků stavebního spoření si je dobře vědoma toho, že předčasné ukončení smlouvy bude znamenat ztrátu státní podpory. Zákonem je stanovena lhůta, která je podmínkou pro výplatu záloh státní podpory. U smluv sjednaných do konce roku 2003 je pětiletá, u smluv sjednaných později šestiletá. Je-li smlouva ukončena dříve, musí stavební spořitelna připsané zálohy státní podpory vrátit zpět ministerstvu.

Netýká se to samozřejmě smluv, u kterých je čerpán úvěr ze stavebního spoření. V takovém případě náleží účastníkovi spoření státní podpora za skutečnou dobu spoření, to znamená ode dne sjednání smlouvy do dne uzavření úvěrové smlouvy. Při vrácení státní podpory zůstávají účastníkovi spoření alespoň úroky, které z ní byly připsány na účet.

Výše státní podpory na účtě přitom může být vysoká. U smluv sjednaných v roce 2003 a dříve může dosahovat částky 4 500 korun ročně. Ukončení čtyři roky trvající smlouvy by tedy mohlo znamenat zbytečnou ztrátu až 18 000 korun. Navíc takto výhodnou smlouvu již nebude možné znovu uzavřít, protože maximální výše roční státní podpory je v současnosti „pouze“ 3 000 korun. Nejde však jen o státní podporu, ale také o úroky.

Výše státní podpory stavebního spoření podle data uzavření smlouvy datum uzavření smlouvy procento z ročně uspořené částky maximální roční základ pro určení výše SP maximální roční výše SP lhůta pro výplatu SP do 31.12.2003 25% 18 000 Kč 4 500 Kč 5 let od 1.1.2004 15% 20 000 Kč 3 000 Kč 6 let

Zdroj: Fincentrum; SP = státní podpora

Ztráta úrokového zvýhodnění

Dřívější podmínky stavebního spoření byly z hlediska spořících klientů a úrokových výnosů mnohem výhodnější než dnes. Základní úrokové sazby byly často ve výši 3 % p.a. a klienti, kteří nečerpali úvěr, měli navíc nárok na úrokové zvýhodnění. Celkově tedy byly vklady úročeny 4 % až 5 %, výjimečně i více. Výplata úrokového zvýhodnění je však často vázána na splnění podmínky minimálně pětiletého spoření, předčasné ukončení znamená jeho ztrátu. Mnoho takových smluv ještě existuje, protože podmínku pětileté lhůty splňují teprve smlouvy sjednané v roce 2000 a dříve. K tomu je vhodné připomenout, že smlouvu rozhodně není nutné po pěti letech ukončovat. Spoření je omezené jen výší cílové částky, která se nesmí přespořit. (Její navýšení také znamená ztrátu úrokového zvýhodnění, jelikož spořitelny smlouvu při navýšení převedou na úročení nižšími sazbami.)

Sankce za předčasnou výpověď

Z toho všeho vyplývá, že rušit starší smlouvu s výhodnými a dnes již nedosažitelnými podmínkami je škoda. Navíc jsou s tím spojeny sankce. Za výpověď smlouvy o stavebním spoření před uplynutím pětileté (či šestileté) lhůty od uzavření smlouvy si všechny stavební spořitelny účtují poplatek ve výši 0,5 % z cílové částky. Další nepříjemný problém je to, že si na výplatu uspořené částky musí její majitel nějakou dobu počkat.

Hotovost není k dispozici hned

Pokud účastník svou smlouvu předčasně vypoví, musí přečkat výpovědní lhůtu. Ta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Existuje ale také možnost výplaty zůstatku účtu na základě dohody o prominutí či zkrácení výpovědní lhůty. Je třeba zjistit si u své stavební spořitelny, zda toto umožňuje a kolik to bude stát. Většina spořitelen tuto položku totiž v sazebníku uvedenu nemá. Výjimkou je Stavební spořitelna České spořitelny, kde poplatek činí 0,5 % z cílové částky, tedy stejně jako při uplatnění výpovědní doby. HYPO stavební spořitelna si účtuje úhradu ve výši 1 % z vyplácené částky.

Ztráta nároku na úvěr

Pro získání úvěru ze stavebního spoření je nutné splnit hned několik podmínek. Těmi základními jsou dvouletá čekací doba stanovená zákonem, dosaženía naspoření určeného minimálního vkladu jako akontace úvěru (nejčastěji to je 40 % z cílové částky). To znamená, že smlouva, která již trvá delší dobu, má k získání úvěru ze stavebního spoření blíže než smlouva nová. Předčasným ukončením a výběrem hotovosti se účastník o úvěr připraví.

V případě úvěru je však u každé smlouvy situace jiná a řešit se musí individuálně. Smlouvy sjednané před několika lety jsou lépe úročené, znamená to ale také vyšší sazbu z úvěru. Častá byla úroková sazba 6 % p.a. Dnešní překlenovací úvěry jsou mnohem levnější, v některých případech by se vyplatilo starou smlouvu ponechat pro zhodnocování úspor a finanční prostředky si půjčit pomocí překlenovacího úvěru z úplně nové smlouvy. Je však použitelný pouze na financování bytových potřeb.

Jiné možnosti

To jsou tedy nevýhody předčasného ukončení smlouvy o stavebním spoření. Pokud však potřebujete rychle hotovost, je to jedna z možností. Jiným rychlým zdrojem financí může být spotřebitelský úvěr. Obě možnosti by se měly před zrušením stavebního spoření porovnat. Majitel smlouvy o stavebním spoření by si měl před jejím ukončením spočítat, o kolik přijde a kolik by zaplatil na poplatcích a úrocích úvěru.

Velké ztráty budou u smluv takovéhoto typu: spoří se již téměř pět let a každý rok je připsána státní podpora v plné výši. Například smlouva o stavebním spoření s cílovou částkou 160 000 korun, která trvá čtyři roky a ročně se na ni ukládá 18 000 korun. V tomto okamžiku je na účtu přibližně 100 000 korun. Pokud bude nyní ukončena, přijde její majitel o 18 000 korun státní podpory, přibližně o 4 000 korun úrokového zvýhodnění a zaplatí sankci 0,5 % ze 160 000 korun. Ztráta činí téměř 23 000 korun.

V případě, že potřebujete hotovost na financování něčeho souvisejícího z bydlením, mohl by v úvahu připadnout i překlenovací úvěr čerpaný z nově sjednané smlouvy, jak již bylo zmíněno výše.



Řešili byste potřebu získat rychle hotovost ukončením smlouvy o stavebním spoření? Pokud jste takový krok někdy provedli, kolik vás to stálo a jak dlouho jste čekali na výplatu svých úspor?

