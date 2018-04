Potřebujete si dodělat maturitu

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé stále častěji požadují při přijetí do pracovního poměru ukončené střední vzdělání, zájem o nástavbové studium na středních školách se zvyšuje. Některé profese, například policisté, hasiči nebo pracovníci metra, si neudrží pracovní místa, pokud nemají maturitu. Také pro získání živnostenských listů je v mnoha oborech zapotřebí maturitní vysvědčení. Státní i soukromé střední školy nabízejí lidem, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci, možnost takzvaného nástavbového studia. To je podle pracovníků škol nejčastější forma doplnění středního vzdělání. Je určena pro lidi s výučními listy, absolventy učilišť, kteří mohou pokračovat ve studiu stejného nebo podobného oboru a získat úplné střední vzdělání zakončené maturitou.Těm, kteří se rozhodli dodělat si maturitu, ale musí chodit pravidelně do práce, nabízejí střední školy a střední odborná učiliště několik variant studia. Podle pracovníků školských odborů krajských úřadů jsou nejčastější denní a dálkové formy studia. Kdo si nemůže dovolit navštěvovat školu denně, zvolí večerní, dálkové nebo externí studium. Při večerním studiu je týdně asi patnáct vyučovacích hodin, zpravidla rozdělených do tří dnů. Vyučování probíhá v odpoledních a večerních hodinách. "Protože jsem se nemohl pravidelně uvolňovat z práce, využil jsem možnosti dálkového studia, tato varianta je pro mě nejschůdnější," tvrdí Jaroslav Mára z Mladé Boleslavi. "Ve studijním plánu mám určitý počet hodin, které musím zvládnout, některé konzultace jsou i v sobotu." V současné době je podle údajů školských odborů asi nejvyhledávanější a nejoblíbenější právě studium dálkové. Při tom je třeba absolvovat přes dvě stě konzultačních hodin ve školním roce. Organizaci a systém studia si určuje každá škola individuálně. "Konzultace při dálkovém studiu mohou být třeba jedenkrát za tři týdny nebo za měsíc, termíny si určuje každá škola sama," uvádí Kateřina Pernicová z odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. "Podobné je to i při externím studiu."Škola při přijímacím řízení pro studium při zaměstnání přihlíží k dříve získané profesi. To v praxi znamená, že je možné pokračovat ve studiu pouze ve stejném nebo příbuzném oboru. Například vyučený zedník bude přijat na střední průmyslovou školu stavební, ale těžko se dostane na střední školu zdravotnickou. "Absolventka učebního oboru prodavačka by se mohla ucházet třeba o studium základů podnikání v provozu obchodu a služeb," dává příklad Kateřina Pernicová. Je možné se také přihlásit na ekonomickou nástavbu, kde se na odbornost nehledí, a studovat třeba základy vedení firmy, účetnictví nebo základy podnikání v technických povoláních.Ke studiu střední školy při zaměstnání může být přijat každý, kdo má ukončené základní vzdělání. Potom je studium pětileté. Rozhodne-li se uchazeč studovat denně, chodí do školy čtyři roky. Pro absolventy tříletých učebních oborů je doba nutná k získání maturity tři roky (v denním studiu dva roky). Pokud zájemce absolvoval pouze dvouletý učební obor a chce pokračovat k maturitě (tzn. v tříletém nástavbovém studiu), musí si dodělat jeden rok učebního oboru. Při žádosti o přijetí ke studiu je nutné předložit výuční list nebo vysvědčení. Některé školy vyžadují skládání přijímacích zkoušek, některé přijímačky nepořádají. Podle informací ze středních škol, které přijímají bez zkoušek, se během prvního pololetí pozná, kdo je schopen školu zvládnout a kdo ne. V tuto dobu většinou odchází okolo dvaceti procent nových žáků. Studium na státních školách je bezplatné. Soukromé školy vybírají školné, jehož výše se liší. Určuje si ji každá škola sama. Podle dostupných údajů se pohybuje mezi 10 až 15 tisíci korunami za rok studia.Pokud jste se rozhodli zvýšit si kvalifikaci a získat maturitu studiem při zaměstnání, ale nevíte, kam se obrátit pro informace, máte několik možností. Seznamy škol, které studium při zaměstnání nabízejí, jejich adresy, podmínky přijetí a další informace, můžete získat třeba na školských odborech krajských úřadů v místě, kde bydlíte nebo chcete studovat. Podobné údaje nabízejí i poradenská a informační střediska pro volbu povolání při úřadech práce. Ty fungují v každém okrese stejně jako pedagogicko-psychologické poradny, které také disponují údaji o středních školách a mají jejich seznamy s adresami a nabídkou studia. Přehledy škol mají i v informačních střediscích pro mládež. Ta jsou ve dvaadvaceti městech České republiky a jejich seznam je na internetu. Přehledy středních škol se studijními obory najdete i ve specializovaných brožurách, které vydávají některé instituce. Například Ústav pro informace ve vzdělávání nebo Národní ústav odborného vzdělávání. Například publikaci Kam na školu lze zakoupit v síti vybraných knihkupectví a prodejen učebnic asi za 150 korun a najdete v ní kompletní seznam středních škol v celé České republice i s nabídkou studia, adresami, údaji o výši školného atd.* www.nuov.cz (v sekci Kam na školu si podle požadovaného oboru nebo místa můžete najít vhodnou školu nebo objednat informační brožuru)* www.skoly-kurzy.cz (databáze škol v ČR, zadáte požadavky a najdete školu)* www.scio.cz (v sekci Jdu na SŠ je databáze středních škol)* www.uiv.cz (kliknete na Registr škol a podle zadaných kriterií: místo, obor studia, typ školy, si vyberete, na stránce naleznete také informace o vydávaných přehledech škol)* školské odbory krajských úřadů, jejich adresy můžete najít v telefonním seznamu a na internetové adrese www.urady.cz naleznete seznam všech krajských úřadů v České republice, po kliknutí na požadovaný úřad se vám otevře jeho domovská stránka se všemi potřebnými údaji například adresami, telefony, údaji o úředních hodinách atd.* informační a poradenská střediska pro volbu povolání úřadů práce, ta jsou v každém okresním městě, na internetové adrese www.uradprace.cz se vám otevře seznam všech úřadů práce v ČR rozdělených abecedně podle měst a po kliknutí na vámi zvolený úřad můžete najít všechny potřebné údaje: telefony, adresy, kontakty* pedagogicko-psychologické poradny, ty zatím nemají centrální internetovou adresu, ale pracují v každém okresním městě a kontakt na ně můžete získat v telefonním seznamu* informační centra pro mládež, najdete je ve 22 městech České republiky a jejich pracovníci vám mj. nabídnou seznamy středních škol, kompletní výčet informačních středisek pro mládež je na adrese www.icmcr.cz, klikněte na heslo Adresář ICMZájemci o studium při zaměstnání mohou získat požadované informace o možnostech studia například na školských odborech krajských úřadů, úřadech práce nebo na internetu.