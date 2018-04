Potřebujete zaplatit do 24 hodin? Připlaťte si!

Banky umožňují klientům zaplatit své závazky urgentně pomocí expresní platby, avšak tato platba má určité zákonitosti, kterými se řídí. Co vám použití této služby zaručí je, že poukázaná finanční částka bude ještě týž den v bance příjemce. Rozhodně to ale neznamená, že se příslušný den obnos dostane až na účet příjemce.

Pozor na časové omezení

Pokud chcete urgentní platbu v bance zadat, musíte tak učinit do stanovené hodiny (většinou do 10 hod.), ale přesně stanovenou časovou hranici pro odeslání má každá banka jinak. Povinné dodržení stanoveného času se týká jak jednorázových platebních příkazů do jiné banky podaných pomocí některého z kanálů přímého bankovnictví, tak platebních příkazů podaných na papírovém nosiči přes pobočku banky. Některé banky se ale časově rozcházejí i podle typu nosiče platebního příkazu. Papírové příkazy pak mají časovou hranici kratší než příkazy podané elektronickou cestou.

Jaká je cena?

Použití expresní platby například k úhradě zapomenuté faktury rozhodně není levná záležitost. Banky si za tuto službu účtují částky v řádech stokorun, což je v porovnání s běžným příkazem k úhradě obrovský cenový rozdíl. Nejlevnější je v tomto směru eBanka a nejdráž vás vyjde zadání expresní platby u HVB Bank.

Banka Limit pro dodání expresní platby Cena tuzemského příkazu Příkaz k úhradě (papírový/přímé bankovnictví) Volksbank CZ do 10 hod. 100 Kč 12 Kč / 3 Kč eBanka do 10 hod. 25 Kč a cena za položku dle programu 20 Kč / 4,90 Kč, 8,10 Kč * Živnostenská banka do 11/13 hod.** 100 Kč / 50 Kč ** 20 Kč / 6 Kč ** HVB Bank do 10 / 11 hod. ** 300 Kč / 85 Kč ** 20 Kč / 7 Kč, 3,50 Kč, 2 Kč *** ČSOB do 9,30 / 10,30 hod. ** 200 + skutečné náklady / 100 Kč ** 9 Kč / 3 Kč Česká spořitelna do 12 hod. 200 Kč 45 Kč / 2 Kč Komerční banka do 9 / 10 hod. min. 250 Kč 10 Kč / 6 Kč, 3 Kč *** Raiffeisenbank do 11 / 11,30 hod. ** 200 Kč 25 Kč / 4 Kč, 3 Kč ****

* Program Plus, Program Základ Zdarma

** Pobočka / přímé bankovnictví

*** Telebanking, Online Banking, GSM Banking

**** Telebanking, internetbanking

Zdroj: banky

Ještě jedno řešení...

Jestliže se vám zdá expresní platba drahá, máte ještě jednu možnost, jak dostat rychle peníze na účet do jiné banky – vklad hotovosti na přepážce. Musíte mít ovšem v dosahu příslušnou banku a také za provedení této transakce zaplatíte vlastně dvakrát. Nejprve za výběr hotovosti své bance a následně za vklad na účet příjemce bance druhé. Obě položky se budou pohybovat v řádech desítek korun (pokud vyberete peníze z bankomatu, pak jedna z nich pouze v řádu několika korun).

Ať tedy zvolíte jeden či druhý způsob rychlé úhrady, vždy za ni zaplatíte daleko více, než když platební příkaz zadáte včas a nejlépe pomocí některého z kanálů přímého bankovnictví. Proto je také expresní platba používána většinou klientů zejména v případě nouze a nikoli jako standardní platební nástroj.

Použili jste někdy expresní platbu? Zdá se vám cena za ni přiměřená, nebo vysoká? Napište nám, těšíme se na vaše názory.