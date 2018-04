Potrhaný balík nepřebírejte a poškozené zboží ihned reklamujte, radí odborník

Když zjistím, že mi objednané zboží nevyhovuje...

Můžete je vrátit bez udání důvodu do 14 dní od objednávky. Posílejte je zpět čisté, nepoškozené, společně s dokumentací a návodem. Zároveň oznamte obchodníkovi, že odstupujete od kupní smlouvy, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou, abyste měli doklad, že jej dostal, a to opět do 14 dní, nestačí pouhé zaslání dopisu poslední den lhůty. A chtějte vrátit peníze, což by měl prodejce udělat do 30 dní od odstoupení od smlouvy.

A když mi je nevrátí? Takže nemám ani zboží, ani peníze.

Zkuste se s ním domluvit. Jestli nereaguje, napište mu doporučený dopis s dodejkou a uveďte v něm: "Poslední výzva..., pokud nebude věc vyřízena do určitého data, obrátím se na soud." To obvykle stačí. Když ne, můžete kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů.

Jak postupovat, když mi obchodník omylem pošle něco jiného, než jsem si objednala?

Stejně jako při reklamaci. Protože to byla chyba prodejce, můžete po něm požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením výrobku – tedy třeba proplacení poštovného či jízdenek na tramvaj. Ale musí to být odpovídající, takže nečekejte, že vám zaplatí taxík.

Jaká je záruka na věci z internetu?

Stejná jako na všechno spotřební zboží – dva roky. Snazší je reklamovat během prvního půl roku, to můžete ve většině případů vyžadovat výměnu výrobku za nový a prodejce vám pravděpodobně vyhoví.

A co mám dělat, když výrobek přestane fungovat později než za půl roku?

Pošlete ho doporučeně prodejci s dopisem, ve kterém jej informujte, že se na výrobku vyskytla vada. Můžete také reklamovat osobně na prodejně, pokud obchodník nějakou má. Reklamaci by měl vyřídit do 30 dní. Nechá věc opravit, a když to nepůjde, vrátí vám peníze.

Při problémech se obraťte na SOS Máte-li problémy s reklamací, výměnou zboží či vrácením peněz z e-shopu, můžete se obrátit na poradny Sdružení obrany spotřebitelů. Kontakty jsou na www. spotrebitele.info. Můžete zavolat i na linku 900 008 08 08. Pracovníci se budou snažit případ vyřešit mimosoudně, což se většinou podaří.

Stává se, že přijde pomuchlaný a potrhaný balíček, ale zboží uvnitř poškozené být nemusí...

Takovou zásilku odmítněte přijmout. Dopravce ji vrátí obchodníkovi, ten vám zboží pošle znovu a s dopravcem se vyrovná sám. Podle našich zkušeností nebývá problém s poštou, ale spíše s jinými firmami.

Dá se tomu předejít?

Nakupujte v e-shopech, které si účtují balné. Budete mít jistotu, že bude objednávka zabalena pečlivěji, třeba v bublinkovém obalu či s polystyrenovou výztuží.