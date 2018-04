Potvrzení o zaplacení povinného ručení u sebe mít nemusíte. Stačí zelená karta

1. Co se děje, když řidič způsobí škodu a jel přitom vozem, který neměl povinné ručení? Z čeho se škoda platí?

Poškozený se může obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Ta mu škodu proplatí z garančního fondu ČKP. ČKP pak bude škodu vymáhat od viníka. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům.

2. Co se stane, když viník, řidič nepojištěného vozidla, při nehodě zemře?

Kancelář pojistitelů v takovém případě uplatňuje pohledávku proti dědicům.

3. Je nutné, aby měl u sebe řidič kromě zelené karty i doklad o zaplacení povinného ručení pro případ policejní kontroly?

Doklad o zaplacení povinného ručení není "dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla", požadovat jeho předložení při kontrole nemá oporu v platné právní úpravě. Při provozu auta u sebe musíte mít zelenou kartu, pokud ji nemáte, dopouštíte se přestupku, za který můžete dostat pokutu až tři tisíce korun.

4. Když způsobí škodu řidič, který ujede (a není znám), nahradí ji také Česká kancelář pojistitelů?

Pokud nehodu vyšetřuje policie a byla způsobena škoda na zdraví, může se poškozený obrátit na ČKP. Pokud však je škoda jen na majetku, Česká kancelář pojistitelů ji z garančního fondu hradit nemůže. To může být třeba v případě, když někdo způsobí škodu na zaparkovaném vozidle. Poškozený může využít své havarijní pojistky.

5. Jaké jsou sankce pro toho, kdo má auto a neplatí povinné ručení?

Přestupky projednávají správní orgány (popřípadě policie), které i udělují pokuty:

– Provozování vozidla bez pojištění: 5 000 až 40 000 korun.

– Neodevzdání SPZ do "depozita" (sankce pro vlastníka vozidla): 2 500 až 20 000 korun.

– Nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla): 1 500 až 3 000 korun, v blokovém řízení: 1 500 korun.

– Navíc za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatí majitel či provozovatel vozidla příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Denní sazba příspěvku se pohybuje podle druhu vozidla od 20 do 300 korun. Příspěvek narůstá každým dnem, kdy není vozidlo pojištěno, a navyšuje se o náklady uplatnění a vymáhání.

6. Co dělat s vozidlem v případě smrti vlastníka? Musíme dál platit povinné ručení?

V případě smrti vlastníka vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle zákona jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními pověřen. Pokud nebyl nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví.

Dokud není dědictví vyřešeno, je asi nejlepší odložit vozidlo takzvaně do "depozita", na registru vozidel dát do úschovy státní poznávací značky a dočasně auto odhlásit z provozu. Tím se vyhnete povinnosti platit povinné ručení.

7. Je pro poškozeného lepší obrátit se přímo na pojišťovnu viníka, nebo je výhodnější využít služeb specializované agentury? Prý vymůžou od pojišťovny víc, třeba i za ušlý zisk.

Žádná pojišťovna neodmítne uhradit vše, na co má pojištěný nárok. Není tedy důvod využívat služeb někoho, kdo se poškozenému vnutil se svou nabídkou například na místě nehody. Z místa nehody volejte vždy svou pojišťovnu nebo její smluvní asistenční společnost.