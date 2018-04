Pouliční směnárny jsou výrazně levnější

Test se uskutečnil v pátek, 18. června v šesti bankovních a třinácti nebankovních směnárnách v Praze. V každé směnárně nakoupili redaktoři Fincentra 100 eur a 100 dolarů, zapisovali si kurzy, zjišťovali poplatky, které se promítnou v celkové ceně, sledovali, zda je možné transakci stornovat bez jakýchkoli sankcí a kontrolovali náležitosti dokladů o směně.

Téhož dne provedli redaktoři regionálních redakcí MF DNES test v mimopražských směnárnách. Kurzy eura a dolaru sledovali ve městech středních, jižních a východních Čech a severní Moravy.

Co jsme zjistili?



B anky se snaží konkurovat směnárnám

Že pouliční směnárny obyčejně prodávají valuty bez poplatku a banky si jej naopak obvykle účtují, je známá věc. Poplatky v bankách ovšem nemusejí být pravidlem, obzvlášť v létě. Bez poplatku nabízí směnu valut HVB Bank, která si ovšem poplatek „promítla“ do výsledného kurzu. Česká spořitelna zase od začátku června zrušila poplatky pro prodej většiny nejžádanějších evropských měn a amerických dolarů, mimo oblast EU dále chorvatských kun. Akce potrvá až do konce září. Podobný krok učinila také Raiffeisenbank, která navíc bude přes léto bez poplatků vybrané valuty i nakupovat – akce se vztahuje na euro, slovenskou korunu, maďarský forint, chorvatskou kunu a slovinský tolar. ČSOB nabízí bez poplatků pouze chorvatské kuny.



Banky se podobnými akcemi v hlavní turistické sezóně snaží konkurovat směnárnám. Jinak se totiž jejich poplatek za směnu pohybuje kolem jednoho až dvou procent směňované částky - s určenými minimy, které se pohybují cca od třiceti do padesáti korun. Právě daná minima dokáží směnu menší částky pěkně prodražit.



Pravidlem ale nemusí být ani to, že ve směnárnách nakoupíte cizí měnu bez poplatku – viz výsledky testu mimopražských směnáren.

S

Chtěli byste výměnu peněz stornovat – například z důvodu duplicitní směny peněz či stornování zájezdu? Zajímá vás, zda takovou transakci lze provést bez další směny a tudíž ztráty díky kurzovému rozdílu?



Zdaleka ne každá pouliční či bankovní směnárna storno transakce umožní. V praxi nám ji potvrdily následující banky a směnárny: Exchange, HVB Bank (podle sdělení pracovnice ovšem z nějakého "závažného důvodu"), Česká spořitelna, ČSOB a American Express. Ve všech případech šlo o storno provedené téhož dne na základě předložení původního dokladu o směně.

P orovnání kurzů na internetu: jak kde

Další charakteristikou, kterou jsme u směnáren zjišťovali, bylo, zda nabízejí možnost sledovat (a hlavně porovnávat) kurzy na svých webových stránkách. Co je lehčího, než zmapovat nabídku na internetu a vyrazit bez dlouhého obcházení a porovnávání kurzů? U bank je zveřejňování kurzů samozřejmostí, u pouličních směnáren již nikoliv. Zejména malé soukromé směnárny na internetu nenajdete. U koho má smysl hledat? Z testovaných pražských směnáren jde o Camfexgroup, Exchange, E+WES a Interchange. American Express sice stránky má, ale aktuální kurzy zde nenaleznete - musíte si o ně zavolat. Rovněž je poměrně překvapivé, že síť směnáren Chequepoint stránky v češtině s aktuálními kurzy prostě nevede.

Jakým způsobem lze získat povolení k provozování směnárny v České republice? Provozování směnárny v České republice, kterým se rozumí nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně, je koncesovaná živnost. Žadatel splňující podmínky podle Živnostenského zákona se nejdříve obrací na místně příslušný živnostenský úřad. Ten rozhodne o vydání koncesní listiny, přičemž Česká národní banka na žádost živnostenského úřadu posoudí provozovnu směnárny a vydá k ní vyjádření. Právnická osoba, která provádí řádně směnárenskou činnosti alespoň po dobu 12 měsíců, může požádat ČNB o udělení devizové licence k prodeji cizí měny (tedy prodeji bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně). ČNB pak v souladu s devizovým zákonem a vyhláškou č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky rozhodne o vydání a rozsahu devizové licence. Náležitosti žádosti, postup při rozhodování ČNB o udělení devizové licence a podmínky pro prodej cizí měny jsou podrobně uvedeny ve zmíněném opatření. (Zdroj: ČNB)

Kde měníte peníze před dovolenou? Doma, nebo až na místě? Dáváte přednost směnárnám, či bankám? Spoléháte na šeky či platební karty? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.