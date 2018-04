Použití úvěru je omezené

Co spořitelna proplatí a co ne

Ti, kdo nečerpají úvěr a na úpravu bytu použijí jen našetřené peníze, se nemusí s žádnými omezeními potýkat. Mohou je utratit za zájezd či nové auto. Trochu jiné je to u lidí, kteří si potřebují peníze od stavební spořitelny půjčit.

Z úvěru se dá financovat například bourání, omítky, obklady, podlahové krytiny, vnitřní instalace - rozvody elektřiny, vody, plynu, topení, dále malování, výměna dveří, oken, sanitární zařízení (sprchový kout, vana, baterie, WC). „Pokud jde o stavbu nového domu, je možné kromě výše uvedeného platit z úvěru i septik, žumpu nebo čističku odpadních vod,“ uvedla tisková mluvčí Českomoravské stavební spořitelny Pavla Paseková.

Obdobné je to i u dalších pěti stavebních spořitelen, které klientům dají jako pomůcky seznamy, co vše je z úvěru možné zaplatit. Přesto je vhodné se před většími investicemi, u kterých není možnost platit je z úvěru jednoznačná, předem poradit se zástupci spořitelen. To proto, aby se nedočkali nepříjemného překvapení, že jim spořitelna odmítne nějaký doklad proplatit. Obecně přitom platí, že to, co je pevně spjato s rekonstruovaným prostorem, lze z úvěru uhradit. Chcete se dozvědět více informací o stavebním spoření? Pak určitě navštivte speciální přílohu sporeni.idnes.cz

Na všechno musí být doklady

Aby mohl úvěr zájemce čerpat, musí o něj správně požádat. Často se totiž stává, že právě neúplné nebo nesprávné doklady, jsou hlavním důvodem zpoždění úvěru. V případě, že úpravu bytu provádí firma, musí klient doložit smlouvu o dílo, případně smlouvu o provedené práci a následně fakturu, která musí obsahovat popis provedených prací včetně dodávky jednotlivých zařízení. Pokud se do rekonstrukce pustí nájemník sám, uhradí mu spořitelna nakoupený materiál a zařízení, což musí doložit fakturami s přesným popisem. Vlastní vloženou práci nelze z poskytnutého úvěru hradit. Vyžaduje-li charakter prací rozhodnutí stavebního úřadu, je třeba doložit spořitelně ohlášení stavby nebo stavební povolení. V případě nájemního bytu souhlas vlastníka nemovitosti.

Platí přitom, že spořitelny proplatí zpětně i dříve zaplacené faktury, musí být však vystaveny v den uzavření smlouvy o stavebním spoření a později.