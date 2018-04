Slevy až 70 procent? Pozor, i výprodeje se mohou prodražit

Prodejci totiž moc dobře vědí, že Češi slevy milují. Proto se mezi obchodníky najdou i takoví, kteří povánoční "nákupní horečky" zneužívají.

"Často se objevují falešné slevy, kdy prodejce cenu výrobku vlastně vůbec nesníží a slovo 'sleva' použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného spotřebitele k nákupu," popisuje oblíbený trik vedoucí právní poradny časopisu dTest Lukáš Zelený.

Nebo se stává, že některé obchody naopak ceny na čas zvýší, aby je pak mohly snížit na původní hladinu a vydávat tento rozdíl za slevu. Všechny podobné případy naplňují znaky klamavých obchodních praktik, a jsou tedy v rozporu se zákonem.

Kouzelné slůvko "až"

Určitě si dejte pozor na formulace typu "slevy až 70 procent". Jejich hlavním cílem je totiž dostat vás do obchodu. Tam se však většinou ukáže, že maximální sleva se vztahuje pouze na pár kousků zboží, zatímco velká část sortimentu zůstává nezlevněna.

A kolik zboží vlastně stojí, by mělo být jasné na první pohled. Platí, že cena uvedená na věci má být konečná, a zároveň by měla být čitelná také původní cena před slevou.

Často se zákazníci setkávají s tvrzením, že na zlevněný sortiment neplatí záruka, případně je omezená. "Nic takového není možné, i na zboží zakoupené ve slevě platí zákonná záruka 24 měsíců. Výjimku tvoří sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku. Pro takovou vadu pak zboží reklamovat nelze, na všechny ostatní vady daného zboží záruka platí," vysvětluje Lukáš Zelený a dodává, že o důvodu takové slevy musí být zákazník při nákupu informován a tato skutečnost by měla být potvrzena i na dokladu o koupi. Nelze však poskytnout slevu pro vady, které v budoucnu teprve vzniknou. To by bylo obcházení zákona.

"Zákazníkům radíme nedělat impulzivní nákupní rozhodnutí a vždy si ověřit, zda je zboží skutečně zlevněné a že takovým nákupem skutečně ušetří. V žádném případě by neměli souhlasit s tím, že by se zakoupením zlevněného zboží vzdávali svých zákonem zaručených spotřebitelských práv," upozorňuje Lukáš Zelený.

